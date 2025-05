Bar Nacional: Mejor a pie

Hacia los años 20 la calle Bandera era reconocida por su carácter bohemio al albergar boliches como el Zum Rhein, Venezia, Martini y Zeppelin. Varias décadas después, hacia fines de los 80, se le comenzó a reconocer como la calle de los bancos -y los correspondientes cogoteos- por las numerosas sucursales bancarias que existían en sus cuadras iniciales. A partir de 2017, Bandera comenzó a transformarse en paseo peatonal. Hasta la semana pasada, cuando surgió la posibilidad de que -al menos- las micros vuelvan a circular por esta céntrica arteria para -se supone- “revitalizarla”. En todo lo anterior pensaba hace unos días mientras caminaba por Bandera y noté que era hora de almuerzo. Coincidentemente, me encontraba justo frente al tradicional Bar Nacional.

No me quedó otra que entrar al local y acomodarme en el último espacio que quedaba en la barra. Como antes de entrar había visto de soslayo a El Rápido, partí pidiendo una empanada de queso ($3.400) y una copa de vino tinto “de la casa” ($3.700), del cual solo puedo señalar eso: era tinto. Sobre la empanada debo decir que era de tamaño mediano y masa delgada, estaba recién frita y traía bastante queso. Con un poquito del pebre que me pusieron en la mesa sólo mejoró. Para seguir me tenté con la cazuela de vacuno ($12.900) y una ensalada chilena ($5.400). Mientras me entretenía con unos ricos pancitos con algo de pebre llegó la cazuela humeante, en un plato ni tan grande pero que estaba bien, más la ensalada. Acerca de esta última solo diré que me equivoqué al pedir algo con tomates en pleno mes de mayo. Por lo mismo, prácticamente no la toqué. ¿Y la cazuela? De manual. Es decir, traía todo lo que debe traer. Papa, arroz, zapallo, porotos verdes, costilla de vacuno y verduritas varias además de un caldo bien desgrasado pero no por eso menos sabroso. Mejor dicho, intenso. Además, cada ingrediente venía en su punto de cocción. La papa resistente, el zapallo cremoso, los porotos verdes al dente y nada de arroz reventado. En resumen, una cazuela perfecta de la que sólo quedaron un par de huesitos de costilla.

Hacía mucho que no almorzaba en el Bar Nacional y me dio gusto verlo lleno de gente a la hora de almuerzo y ofreciendo buena comida. Es decir, la comida de siempre en este lugar. Fue un muy grato almuerzo. Y en la barra, mucho mejor. Lamentablemente, me comentaron que no se quedan hasta muy tarde atendiendo porque “a contar de las cinco de la tarde no anda nadie por el barrio”. Ojalá la cosa mejore, y honestamente, no creo que la cosa pase por volver a tener micros circulando por Bandera.

CONSUMO TOTAL: $25.400

DIRECCIÓN: Bandera 317, teléfono 226953368, Santiago.

HORARIO: Lunes a jueves 8:30 a 19 hrs. Viernes 8:30 a 20 hrs. Sábado 9:30 a 18 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico