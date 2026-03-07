SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Buenas noticias de norte a sur

    Rodrigo GuendelmanPor 
    Rodrigo Guendelman
    Museo Regional de Atacama @maxnunezarq

    El número de marzo de la destacada publicación Architectural Record, que data desde 1891, tiene en su portada al Museo Regional de Atacama. No debiera sorprendernos. Se trata de una de las obras de arquitectura más notables que se han hecho en el norte de Chile. Y basta ver algunas fotos para comprender que este museo ya está inscrito entre las mejores obras de infraestructura pública de nuestro país.

    Obra del brillante arquitecto Max Núñez, el museo ubicado en Copiapó mide más de seis mil metros cuadrados y tiene una colección de 32 mil piezas. Se trata del museo regional más grande de Chile, sólo superado en tamaño por el Museo Nacional de Historia Natural. Se acaba de inaugurar (29 de enero) y es una de esas noticias que hay que celebrar con júbilo. Especialmente en tiempos tan complejos, entre una guerra en Medio Oriente con consecuencias globales y un clima político inédito a días del cambio de mando en nuestro país.

    Y no se trata de una sola buena nueva: hay razones para celebrar a lo largo de Chile. Esta semana supimos del reinicio de la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), luego de casi una década de estar suspendido producto de la quiebra de la constructora, el estallido social y la pandemia. Eso significa que uno de los espacios más relevantes para la cultura en la Región Metropolitana tendrá listo, en unos dos años más, un teatro que no existe en Chile. Se trata de la sala principal, con capacidad de hasta 2.500 espectadores.

    “La gran sala tendrá un impacto enorme en el sector cultural y la ciudadanía, pues con ella Chile se integrará a un circuito de escenarios internacionales, recibirá espectáculos nunca vistos y además permitirá a artistas y creadores nacionales soñar en grande para desarrollar montajes innovadores”, explica la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Martí.

    Es tan importante esta reactivación, que la segunda etapa del GAM es la mayor obra en materia de infraestructura cultural a nivel nacional, con una superficie aproximada de casi 16 mil m2, distribuida en 6 niveles y 4 subterráneos, con lo cual, sumado a los actuales 22.000 m2, el centro alcanzará una superficie total de 38.000 m2.

    Viajemos ahora al sur de Chile. A la región de Los Lagos. Y, específicamente, a Puerto Octay. En esta preciosa comuna se alzan dos proyectos nuevos, ambos magníficos y recién estrenados: el MUMO, Museo de las Motos; y Galpones de Octay. Partamos por las motos.

    El MUMO abrió sus puertas este verano y se transformó, de inmediato, en un espacio de relevancia nacional. Tiene la mayor colección de motos que se exhiben en Chile, más de 100, que incluye modelos de 54 marcas y de 12 países, entre las que se incluyen una Norton ES2 de 1953, una Motobecane 7 de 1977, una Mini CIC Mosquito de 1975, una BSA WM20 de 1941, una Kawasaki Z1000 de 1996 de la policía japonesa y, por supuesto, una Motochi 50 de 1972, hecha en Chile.

    Pero supongamos que las motos no te interesan en lo más mínimo. No importa, te va a encantar igual, pues de trata de una de las mejores obras en madera que se han realizado en Chile en los últimos años. Este trabajo de la oficina de arquitectura DRAA, que lidera Nicolás del Río junto a Felipe Camus, ganó el concurso Madera 21 en 2024 en la categoría “Obras de arquitectura”. Sus arquitectos lo definen así: “Son tres pabellones de madera concatenados y traslapados, construidos con pino insigne laminado mecanizado por CNC, elevados sobre un basamento de hormigón escalonado contra la pendiente, con vistas al lago Llanquihue y al volcán Osorno”. Un gran emprendimiento cultural de Francisco Maturana, quien ha puesto todo su amor por las motos, la buena arquitectura y Puerto Octay en este proyecto.

    A un par de kilómetros del MUMO está la otra maravilla. Galpones de Octay se llama y lo lidera el arquitecto Rodrigo Puchi. Se trata de un centro cultural que busca “difundir y compartir los oficios que han dado forma a nuestra historia”. Aquí se encuentra la única “sucursal” del Museo Taller fuera de Santiago, gran iniciativa de Pancho Dittborn. También está Botes Octay, una organización que busca recuperar la carpintería naval de la zona ofreciendo talleres para que uno realice su propia embarcación, así como variados talleres de carpintería creativa. Y está, además, la Fábrica del Juguete, una donación de la familia dueña de la fábrica de juguetes de madera de Puerto Varas, Bring Truck.

    En total, estos tres espacios ocupan apenas un quinto del espacio que tiene Galpones de Octay. Si ya son un hito cultural de Puerto Octay y de la Región de Los Lagos, no cabe duda de que estos galpones se transformarán en un polo de creatividad a nivel nacional. Hay motivos para alegrarse. Y hay extraordinarias noticias, si sabemos apuntar el radar. La cultura es una de las mejores formas de enfrentar estos tiempos de tanta banalidad, ruido y rabia.

    Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.

    Más sobre:Museos en ChileLT SábadoMuseosArquitecturaMuseo Regional de AtacamaMUMOPuerto OctayAtacamaRodrigo Guendelman

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Fiscalía envía requerimiento a EE.UU. para interrogar a Maduro por crimen de Ronald Ojeda

    Gloria Ana Chevesich y casos de corrupción en el Poder Judicial: “La crisis nos golpeó, fue brutal”

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    Quiebre con La Moneda: el diseño que Kast definió con su círculo más cercano

    Lo más leído

    1.
    Los restos del día (en Boricton Hall)

    Los restos del día (en Boricton Hall)

    2.
    El peón que se creyó alfil

    El peón que se creyó alfil

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”
    Chile

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Fiscalía envía requerimiento a EE.UU. para interrogar a Maduro por crimen de Ronald Ojeda

    Gloria Ana Chevesich y casos de corrupción en el Poder Judicial: “La crisis nos golpeó, fue brutal”

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”
    Tendencias

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia
    El Deportivo

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”
    Cultura y entretención

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente
    Mundo

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Ucrania: El arte y la cultura se vuelven resistencia en tiempos de guerra

    EE.UU. confirma “más de 3.000 objetivos” alcanzados en la primera semana de la operación Furia Épica contra Irán

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana