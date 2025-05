Cavilaciones sobre el liderazgo

Quienes acumulen edad suficiente podrán encontrar en la muerte del Papa Francisco, sin temor a exagerar, una repercusión distinta en relación con las de sus predecesores.

Era esperable que remeciera a la grey católica, con más de 1.400 millones de fieles, pero irradió más allá. Quienes adscriben al denominado “progresismo”, de factura más bien agnóstica, vieron en él un aliado por su voluntad reformadora anclada en temas asociados a la justicia social. Ni las contradicciones de las que habría sido presa, ni un talante más bien autoritario, empañan la consideración que de él se hace como líder espiritual global.

Esa idea sobre su conducción de la Iglesia puede haberse visto alimentada por el contexto, caracterizado por el auge de otro tipo de liderazgo, de corte autócrata y populista, tanto de derecha como de izquierda. Se expresa en figuras que, como advierte Ivabelle Arroyo, comparten características tales como “la fuerza, el control, la dureza emocional, la misoginia, la verticalidad y otras versiones caricaturescas de la masculinidad”. De dicho tipo de liderazgo no están exentas las mujeres, aún con formas más amables. Es el caso de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Ha continuado la senda autoritaria de Antonio Manuel López Obrador, simbolizada en una reforma judicial que contribuye decisivamente a erosionar la democracia.

Y justo por lo anterior, no es buena noticia que un balance de las megaelecciones de 2024 muestre una desaceleración de la representación de las mujeres en puestos de poder. Datos de la BBC de 46 países indican que, en casi dos tercios de ellos, el número de mujeres elegidas en comicios habría disminuido. Frente a ello, no hay duda de que hay que continuar promoviendo el liderazgo femenino en política, pero cabe preguntase si seguir haciéndolo de la misma forma no contribuiría a explicar dicha ralentización.

Para quienes interese este tipo de asuntos, es fácil constatar que proliferan premios y reconocimientos, así como cursos y entrenamientos de distinto tipo. Pero abundancia no supone necesariamente eficacia. Con frecuencia, dejan de abordarse nudos a desatar para eliminar estereotipos de género. Ejemplos son fenómenos como el sobremérito o las llamadas “dobles ataduras”.

Igualmente, no termina por visualizarse la importancia, para las mujeres, de desarrollar una voz reconocible en temas de agenda pública. Se trata de una dimensión relacionada con la autoridad de la palabra y relativa a un poder que raramente el feminismo reivindica, de tipo ideológico o simbólico. Es cuestión de ver las pocas mujeres que intervienen en la batalla cultural en sus países. Se trata de entrar a disputar por las ideas que nos hacemos de nuestra vida en sociedad y de cómo podríamos, eventualmente, cambiarla.

Por María de los Ángeles Fernández, presidenta Fundación Hay Mujeres