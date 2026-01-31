Chifagate: Una moneda al aire

El llamado Chifagate es la mayor crisis política de José Jerí a solo tres meses de asumir la encargatura de la Presidencia del Perú. Sus inconsistencias y contradicciones sobre sus reuniones no registradas con el empresario chino y proveedor del Estado Zhihua Yang le han quitado respaldo en el Congreso y hoy enfrenta seis mociones de censura y una de vacancia que serán discutidas en breve si se alcanzan los 78 votos para convocar a un pleno extraordinario.

Aún es incierto si el respaldo de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori u otras fuerzas políticas, le alcanzará a Jerí para esquivar su salida de la Presidencia. Al cierre de esta columna, se calcula que hay aproximadamente 62 de los 65 votos para admitir el trámite de la censura.

Lejos de lo que quiere asumir el mandatario, esta crisis es consecuencia exclusiva de sus acciones. El presidente de transición se ha disculpado públicamente por lo que él llama un “error”, y sus aliados lo escudan bajo el argumento de que no hay pruebas concluyentes de delitos para ser depuesto del cargo.

Sin embargo, Jerí obvia de sus explicaciones el contexto mayor: las investigaciones fiscales y la del propio Congreso sobre presuntas negociaciones clandestinas desde el poder a favor de empresas estatales chinas, las cuales han licitado contratos millonarios en los últimos gobiernos peruanos. De hecho, el informe de la comisión investigadora del Congreso de 2022 mencionó a su amigo Zhihua Yang como un “facilitador” en esta trama.

A menos de tres meses para las elecciones, el cálculo de sus aliados políticos en carrera electoral será determinante para sellar la suerte de Jerí. En los últimos tiempos, el pragmatismo ha definido en el Perú hacia qué lado cae la moneda.

Por lo pronto, la aprobación de Jerí cayó de 51% a 41% tras revelarse sus reuniones extraoficiales, según encuesta de Datum. Por primera vez su desaprobación supera a su aprobación. En el plano general, el país sigue enfrentando la mayor crisis de seguridad ciudadana sin resultados concretos. Caiga donde caiga la moneda, parece que el país seguirá perdiendo.

Por Francesca García, periodista, docente y politóloga peruana.