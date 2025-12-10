VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Chile diverge

    José Miguel AhumadaPor 
    José Miguel Ahumada
    Exportaciones

    Es esperable que existan entre gremios empresariales convergencias positivas sobre el desempeño de las políticas comerciales que ellas mismas han empujado, dirigido y sobre la cual han acumulado grandes rentas a lo largo del tiempo. Es también esperable que las defiendan enérgicamente en el espacio público y que, incluso, guarden la ilusión de que esas convergencias entre pocos son, en efecto, una convergencia de la sociedad entera.

    Sin embargo, la realidad es terca y no perdona ilusiones. Chile desde hace ya más de una década no ha parado de divergir en su trayectoria de productividad e ingresos con las economías desarrollada.

    Este pobre desempeño de la economía es atribuible, como señala Manuel Agosín, a la temprana interrupción de la diversificación productiva y exportadora del modelo chileno. En efecto, como afirma el académico Fernando Sossdorf, a partir de la década del 2000, Chile muestra una pérdida de dinamismo de exportaciones de bienes y servicios: mientras en 1990-1999 éstas crecieron en un 10%, en el periodo 2010-2019 fue de sólo un 0.9%. Para el caso de los servicios, el desempeño ha sido más preocupante: en el mismo periodo (2010-2019) éstos han tenido un resultado de -3.5%.

    Esto ha sido atribuido a diversas causas, resaltando una interna al modelo exportador: la rápida entrada de las principales exportaciones nacionales (forestal, cuprífera, y pesquera) en un ciclo de rendimientos decrecientes, como han señalado los académicos Ricardo Ffrench-Davis y Alvaro Díaz.

    Este estancamiento estructural puede ser entendido nítidamente cuando atendemos, no a la pirotecnia de datos comerciales agregados y sobre-agregados, sino al tipo de productos en que nos especializamos (no es lo mismo exportar potato chips que microchips, concordemos en eso). En el sector de servicios, los economistas Mario Castillo y Antonio Martins han señalado que éstos se han concentrado en nuestro país en sectores poco complejos y de débil desparrame tecnológico. A su vez, desde los años 1990s, las exportaciones de materias primas y recursos naturales procesados han estado en torno al 90% de nuestra canasta exportadora, como se señala en el gráfico 2.O sea, en el plano de lo real, el modelo lleva 30 años en el mismo lugar. O, en otras palabras, las estrategias corporativas de los que dirigen este proceso de inserción económica (los conglomerados económicos nacionales) se han concentrado en acumular rentas y no en diversificar.

    Lo anterior no es algo a criticar, ni mucho menos. Mal que mal, la única responsabilidad social de la empresa es el lucro, decía Milton Friedman, y los conglomerados no tienen por qué auto imponerse criterios de desarrollo nacional en sus cálculos de rentabilidad privada. Pero tampoco digamos que su desempeño ha sido algo que deba ser celebrado por sus resultados a nivel general de la sociedad. Nuestras elites económicas no han creado a partir del cobre empresas tecnológicas como la Outokumpu Oyj finesa (que, de producir cobre ahora produce bienes de capital y tecnológicas en torno al acero), o a partir de la celulosa una empresa como Nokia, o a partir de inversiones infraestructura no ha emergido una Hyundai coreana.

    En este sentido, no es difícil concluir que la estrategia de nuestra política comercial de firmas de Tratados de Libre Comercio y de un Estado neutral ha favorecido la reducción de costos de transacción para los grandes exportadores, y brindado sobreprotecciones jurídicas a las inversiones extranjeras para, se sostiene, generar mayor certidumbre y mejores preferencias arancelarias para expandir las exportaciones y las inversiones. Pero el problema de esa agenda es que (1) ya no está, en la práctica, funcionando, (2) está siendo abandonada por los países que en su momento la impulsaron y (3) tampoco ha generado los frutos esperados. No está funcionando porque EEUU ha quebrado sus compromisos sin importarle, en sentido alguno, la red de TLCs (o sea, los TLC no cumplieron su objetivo principal: impedir acciones unilaterales de las partes). Está siendo abandonada por agendas crecientes de políticas industriales sectoriales y políticas comerciales estratégicas por la UE, EEUU y China. Por lo tanto, esa agenda de institucionalizar el libre comercio está cada vez más apareciendo, ante los ojos de los gobiernos, como una reliquia de museo (como la OMC hoy, por ejemplo). Finalmente, no ha generado los frutos que se esperaba: luego de 30 años de política comercial ortodoxa, Chile se queda atrás, exporta productos poco complejos y altamente concentrados, con débiles redes productivas internas, con empleos de baja complejidad y en un estancamiento con altos costos ambientales.

    Creer que firmando más acuerdos comerciales se podrá solucionar eso, no es solo falta de creatividad (fenómeno presente en todos los sectores políticos, todo sea dicho), sino seguir creyendo que mejorando una carretera se puede solucionar el problema de un auto cuyo motor está roto.

    En último término, Chile necesita una convergencia y un consenso, por supuesto. Pero uno que vaya más allá de Sanhattan.

    Por José Miguel Ahumada, académico Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

    Más sobre:EconomíaProducciónDesarrolloChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Rusia afirma que Trump es “el único líder occidental” que “entiende las raíces de la crisis” en Ucrania

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora

    Cómo pandillas de Venezuela y grupos de África trafican drogas a Europa, según reportes

    Un hombre fallecido y una mujer herida deja balacera en Recoleta

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago
    Chile

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Un hombre fallecido y una mujer herida deja balacera en Recoleta

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌
    Negocios

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Empresas CMPC afina el cronograma de su mayor proyecto forestal en Brasil

    El plan de crecimiento de Banco Internacional al año 2030 y el imparable avance de Autofin

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora

    Cómo pandillas de Venezuela y grupos de África trafican drogas a Europa, según reportes

    Tormentas eléctricas: la DMC emite una aviso para estas 10 regiones de Chile

    La UC, muy cerca del primer fichaje: el paso gigante que da Matías Palavecino hacia la precordillera
    El Deportivo

    La UC, muy cerca del primer fichaje: el paso gigante que da Matías Palavecino hacia la precordillera

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    El difícil camino de Gabriela Mistral al Nobel: cómo la muerte condicionó el gran hito de su vida
    Cultura y entretención

    El difícil camino de Gabriela Mistral al Nobel: cómo la muerte condicionó el gran hito de su vida

    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro
    Mundo

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Rusia afirma que Trump es “el único líder occidental” que “entiende las raíces de la crisis” en Ucrania

    María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile