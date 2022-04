Chile y el río Silala

SEÑOR DIRECTOR

El juicio en la Haya sobre el río Silala inició sus alegatos. La demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia busca confirmar la naturaleza jurídica del río Silala como un curso de agua internacional que fluye naturalmente, por ley de gravedad hacia Chile, al estar situado éste en el curso inferior de las aguas. El río atraviesa la frontera chileno- boliviana a través de una pendiente de más de 140 metros entre el punto que nace el Silala en Bolivia y aquel donde cruza a Chile.

Al ser un curso de agua internacional, su utilización se rige por el derecho internacional consuetudinario y Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del sistema del río Silala, en su curso transfronterizo y así lo reconoce el Tratado de Límites de 1904, diversos documentos oficiales y concesiones de derechos de agua efectuadas por ambos gobiernos en 1906 (Chile) y 1908 (Bolivia).

En 1906, Chile otorgó una concesión a FCAB, The Antofagasta-Bolivian Railway Company, relacionada con el uso de las aguas del río Silala en territorio chileno, con el fin de aumentar el caudal de agua que surtía al puerto de Antofagasta. En 1908, Bolivia también otorgó una concesión a FCAB, sobre las aguas del río Silala en territorio boliviano a fin de abastecer a su ferrocarril en el tramo Antofagasta-Oruro. Bolivia se reservó un tercio del caudal de las aguas, las que no ha ocupado ya que no existen asentamientos humanos en la zona.

La legislación aplicable al río Silala se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1997.

Esperamos con confianza un fallo dictado conforme a Derecho que permita abrir una etapa de normalización de las relaciones con Bolivia con una agenda de comercio bilateral, cooperación y restablecer los vínculos diplomáticos. Ello supone el acatamiento de buena fe por Bolivia del fallo de la Corte que desestimó su reclamo marítimo, que se encuentra firme y ejecutoriado.

Hugo Llanos Mancilla

Nelson Hadad Heresy

Profesores de Derecho Internacional

Miembros del Consejo asesor de la Cancillería para los juicios con Bolivia