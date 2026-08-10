SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Cómo se planifica el cuidado

    Por 
    Javiera Toro Cáceres
     
    Paula Poblete Maureira
    Economía del cuidado: El 25% del PIB chileno ampliado que sigue invisible

    El Senado discute estos días un proyecto que, en grueso, introduce tres modificaciones a la Ley N°21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: ampliar los plazos para dictar los reglamentos; disminuir las exigencias para que un programa sea parte del Sistema; y trasladar la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales. Este último cambio, presentado como un ajuste administrativo, es en realidad una definición de fondo: qué entendemos por Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y qué tipo de Estado necesitamos para enfrentar la crisis de los cuidados.

    Chile vive una transformación demográfica profunda. Para 2050, casi un tercio de la población tendrá más de 60 años; la tasa de natalidad sigue descendiendo; y 1,5 millones de personas adultas ya se encuentran en situación de dependencia. Con la creciente participación laboral femenina, además, se reduce la disponibilidad de cuidados no remunerados. El resultado es conocido: más personas requieren apoyos y menos personas disponibles para proveerlos. Esta es la crisis de los cuidados, una de las urgencias sociales más relevantes del siglo XXI.

    Frente a este escenario, el país necesita un Estado capaz de pensar integralmente y a largo plazo. Cuando redactamos la Ley N°21.805, lo hicimos con esa convicción: devolver al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la función de planificar la política de protección social, atribución que había desaparecido en 2011, cuando el antiguo Mideplan se transformó en el actual ministerio. La ley restituye esa función y la desarrolla especialmente en materia de apoyos y cuidados.

    Planificar los cuidados no es un gesto retórico. Significa proyectar su demanda, dada la transición demográfica que ya está en curso; estimar brechas de cobertura de servicios, territorio por territorio; definir dónde crecer primero; con qué secuencia universalizar el Sistema; y articular a las diversas carteras participantes para construir una ruta que permita responder no solo a las urgencias de hoy, sino a lo que Chile necesitará en veinte o treinta años más. Ningún ciclo presupuestario anual puede responder esas preguntas. La planificación es la única herramienta que permite que el derecho al cuidado sea sostenible en el tiempo.

    Por eso la Secretaría de Apoyos y Cuidados fue ubicada deliberadamente en la Subsecretaría de Evaluación Social. Allí están los instrumentos que permiten planificar con fundamento: el Registro Social de Hogares y las encuestas de caracterización socioeconómica, el Sistema Nacional de Inversiones, la evaluación ex ante de programas, el monitoreo de la oferta pública y toda la infraestructura de información social. Ninguno de ellos equivale por sí solo a planificar, pero juntos conforman la base técnica que hace posible una mirada estratégica de la protección social.

    La Subsecretaría de Servicios Sociales, en cambio, cumple otra función igualmente indispensable y de gran complejidad técnica: diseñar y formular programas sociales, elaborar sus orientaciones y estándares, articular la red de ejecutores y sostener la operación cotidiana de la ejecución, convenir con municipios, administrar programas y resolver problemas de implementación. Su foco es la operación cotidiana de la oferta, con urgencias que se renuevan cada año. Confundir ejecución con conducción estratégica es un error de diseño, porque subordina la planificación a las presiones del ciclo presupuestario y a la gestión de programas específicos.

    El Sistema no fue diseñado como el conjunto de programas que administra un ministerio, sino como una arquitectura que articula distintas carteras: Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y Mujer y Equidad de Género. Se crea un Comité Interministerial precisamente porque el objeto a coordinar excede a una repartición. La oferta de Servicios Sociales es una parte muy significativa del Sistema, no el todo.

    Por lo mismo, cuando el proyecto invoca la coordinación territorial, ignora que la ley ya resolvió ese desafío, mediante los Comités Regionales de Apoyos y Cuidados, presididos por los gobernadores regionales e integrados por los seremis de todos los ministerios involucrados, alcaldes y alcaldesas, y representantes de la sociedad civil. Esa arquitectura reconoce que el Sistema es intersectorial y multinivel, y que la coordinación territorial no puede depender de un solo ministerio.

    Mover la Secretaría implica redefinir la escala del Sistema antes de que este siquiera comience a operar plenamente. Los reglamentos están pendientes, la Secretaría recién se constituye y los Comités Regionales aún no sesionan en todas las regiones. Modificar la conducción, sin evidencia, es corregir un diseño que todavía no ha sido puesto a prueba.

    La pregunta de fondo es simple: ¿queremos que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados sea un conjunto de programas administrados por un ministerio o una política de Estado capaz de anticipar y responder a la mayor transformación demográfica de nuestra historia? Si optamos por lo primero, la conducción puede alojarse donde se ejecuta la oferta. Si preferimos lo segundo —y la ley así lo hizo—, la conducción debe permanecer donde se planifica.

    Chile necesita un Ministerio de Desarrollo Social y Familia que piense el futuro, no solo que administre el presente. La crisis de los cuidados exige una institucionalidad que mire lejos, que proyecte, que ordene prioridades y que construya rutas de largo plazo. Esa es la función de la planificación. Ese es el rol de la Subsecretaría de Evaluación Social. Y ese es el lugar donde debe permanecer la Secretaría de Apoyos y Cuidados.

    Más sobre:Transformación demográficaUrgencias socialesPolítica de protección social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Lo más leído

    1.
    No Alineamiento o sumisión

    No Alineamiento o sumisión

    2.
    Escupir al cielo

    Escupir al cielo

    3.
    Gestación subrogada

    Gestación subrogada

    4.
    Calidad de las políticas públicas y confianza ciudadana

    Calidad de las políticas públicas y confianza ciudadana

    5.
    Por qué importa la invariabilidad tributaria

    Por qué importa la invariabilidad tributaria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen
    Chile

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres