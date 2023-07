SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente se ha cerrado el proceso para proponer normas a ser consideradas obligatoriamente por el Consejo Constitucional en la medida que superaran las 10.000 firmas y para lo cual se dieron solamente dos semanas.

Para apoyar cada una de las respectivas propuestas se requería indicar el RUT y la Clave Única actualizada. Superaron el mínimo de apoyos 31 de ellas. ¿Y que pasó con nuestra propuesta “Iniciativa popular de norma N° 4.423: Un Chile para todas las edades: Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”? No superó las 3.900 firmas.

En primer lugar, y quizás lo más grave y criticable, es el haber dificultado la posibilidad de firma de los adultos mayores. Al exigir la clave única, la mayoría no la tiene y no sabe cómo sacarla. A nuestra invitación a sumarse, se nos preguntaba repetidamente: ¿qué es la clave única? Y ello no debe sorprendernos pues estamos de sobra conscientes de las limitaciones tecnológicas de este grupo etario, lo que ojalá pudiéramos, al menos en parte, ir superando gradualmente. En este caso el causante es claro: quienes diseñaron el proceso de consulta sin ofrecer alguna ayuda o facilidad.

En segundo lugar, es fácilmente comprobable que detrás de la mayoría de las iniciativas de normas ganadoras había muchas y grandes organizaciones, constituidas hace ya mucho tiempo y que luchan sistemáticamente por estos principios. No es nuestro caso, estamos aún muy dispersos, reconociéndonos y sin todavía una conciencia cabal de nuestra realidad. Ojalá el Servicio Nacional del Adulto Mayor tuviera un rol más activo cumpliendo su rol, sin perjuicio de una mayor organización de la sociedad civil en pro de derechos humanos más particularizados hacia las personas mayores.

En definitiva, una consulta discriminatoria para las personas mayores. Desconocimiento absoluto de nuestra condición, de nuestros tiempos para reaccionar y organizarnos, del tipo de aprobaciones y apoyos que podemos manifestar públicamente.

Patricio Gross

Presidente Personas Mayores Presentes