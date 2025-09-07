SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Contingente al ingreso

Por 
Cartas al director
Contingente al ingreso Foto: Andres Perez Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

El Crédito con Aval del Estado (CAE) es un mecanismo contingente al ingreso, ya que establece un máximo de pago mensual equivalente al 10% del total de ingresos del deudor. Este crédito se paga hasta que la deuda se extingue o hasta un máximo de 20 años. Por lo tanto, no es correcto afirmar que el Fondo de Educación Superior (FES) introduce por primera vez el concepto de pago contingente al ingreso.

Es indudable que se debe abordar el problema de los deudores del CAE, especialmente aquellos con saldos acumulados elevados, revisar el % de pago, dejar fuera a los bancos comerciales, y tener renegociaciones expeditas. En este sentido, ya se han propuesto alternativas para esos problemas, similares a lo que dice el Proyecto FES. Y existe consenso sobre la necesidad de actuar.

Se ha planteado que el FES reduciría el gasto público en educación superior. Sin embargo, esta reducción no se debe al diseño del FES en sí, sino a que se asume que este fondo será recuperado mediante mecanismos institucionalizados de cobranza. El verdadero problema ha sido la falta de herramientas eficaces para la cobranza, lo que impide que los créditos sean pagados de manera efectiva.

En este contexto, frente a la presión fiscal, no resulta evidente el beneficio neto de eliminar el copago planteado en el proyecto. Por el contrario, esta medida podría resultar regresiva, ya que afectaría negativamente la calidad de la educación para los estudiantes de sectores socioeconómicos medios y de regiones. Además, traslada toda la carga del financiamiento de universidades e institutos profesionales al Estado, lo que puede poner presión adicional sobre las finanzas públicas.

Dejar todo el desarrollo de las universidades e IP en manos del Estado es una muy mala solución a un problema que tiene opciones. Solucionemos lo negativo del CAE, pero no a costa de tener instituciones mediocres.

Hugo Lavados Montes

Rector, U. San Sebastián

Más sobre:Crédito con Aval del EstadoFondo de Educación Superioreducación superior

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Varinia Brodsky, directora del MNBA: “La mirada de los museos no puede ser sesgada por cuestiones políticas”

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

5.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos
Chile

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido
Negocios

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Rafael Bielsa: “Chile le dio a Marcelo más alegrías de las que esperaba”
El Deportivo

Rafael Bielsa: “Chile le dio a Marcelo más alegrías de las que esperaba”

“Es una vergüenza”: Aníbal Mosa apunta a la U por la opción de jugar la Supercopa con juveniles

La U le solicita a Conmebol recibir a Alianza Lima en Coquimbo por la Copa Sudamericana

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas
Mundo

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

La policía de Inglaterra detiene a más 400 personas que protestaban a favor del grupo Acción Palestina

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas