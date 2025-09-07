SEÑOR DIRECTOR:

El Crédito con Aval del Estado (CAE) es un mecanismo contingente al ingreso, ya que establece un máximo de pago mensual equivalente al 10% del total de ingresos del deudor. Este crédito se paga hasta que la deuda se extingue o hasta un máximo de 20 años. Por lo tanto, no es correcto afirmar que el Fondo de Educación Superior (FES) introduce por primera vez el concepto de pago contingente al ingreso.

Es indudable que se debe abordar el problema de los deudores del CAE, especialmente aquellos con saldos acumulados elevados, revisar el % de pago, dejar fuera a los bancos comerciales, y tener renegociaciones expeditas. En este sentido, ya se han propuesto alternativas para esos problemas, similares a lo que dice el Proyecto FES. Y existe consenso sobre la necesidad de actuar.

Se ha planteado que el FES reduciría el gasto público en educación superior. Sin embargo, esta reducción no se debe al diseño del FES en sí, sino a que se asume que este fondo será recuperado mediante mecanismos institucionalizados de cobranza. El verdadero problema ha sido la falta de herramientas eficaces para la cobranza, lo que impide que los créditos sean pagados de manera efectiva.

En este contexto, frente a la presión fiscal, no resulta evidente el beneficio neto de eliminar el copago planteado en el proyecto. Por el contrario, esta medida podría resultar regresiva, ya que afectaría negativamente la calidad de la educación para los estudiantes de sectores socioeconómicos medios y de regiones. Además, traslada toda la carga del financiamiento de universidades e institutos profesionales al Estado, lo que puede poner presión adicional sobre las finanzas públicas.

Dejar todo el desarrollo de las universidades e IP en manos del Estado es una muy mala solución a un problema que tiene opciones. Solucionemos lo negativo del CAE, pero no a costa de tener instituciones mediocres.

Hugo Lavados Montes

Rector, U. San Sebastián