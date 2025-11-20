BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Convergencia

    Rolf LüdersPor 
    Rolf Lüders
    Convergencia

    José Antonio Kast sostuvo que el balotaje sería una elección entre dos modelos claramente diferenciables y la mayoría de los analistas políticos hablan de un país políticamente polarizado. ¿Es así en materia económica?

    Para responder a esa pregunta es necesario definir primero algunos conceptos. Así, un sistema económico se puede describir como un conjunto de reglas o principios racionalmente enlazados entre sí, de modo de poder distinguir, entre los sistemas económicos capitalista, socialista y de economía social de mercado o mixta. En cambio, un modelo económico es un esquema teórico, generalmente formulado en forma matemática, de una realidad compleja -como por ejemplo la evolución económica de un país- que se elabora para facilitar su comprensión. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, del modelo económico chino, del nórdico, del chileno, etc.

    No cabe la menor duda de que en Chile las preferencias ciudadanas se inclinan marcadamente a favor de un sistema económico social de mercado, es decir, una economía de mercado en que al Estado le corresponde jugar un rol para corregir -si costo efectivo- las fallas de mercado que se presenten. La mejor demostración de esta preferencia es que el programa económico de Jeannette Jara es definitivamente de carácter social de mercado, a pesar de que la candidata, adscrita al Partido Comunista seguramente es partidaria, en lo personal de un sistema económico socialista. Sin embargo, coincidiendo en lo esencial, el rol que le atribuye la candidata Jara al Estado es ciertamente mucho mayor que aquél en que lo hace Kast.

    Sin embargo, como ha quedado en evidencia en la reciente elección, el populismo -tendencia política que pretende atraer a las clases populares con medidas que después no se podrán concretar o, si se implementan, lo hacen con un gran costo para el desarrollo económico del país-, está jugando un importante rol en la oferta de políticas públicas. Es más, estas proposiciones populistas no se pueden atribuir a ninguno de los tres sistemas económicos antes mencionados. Me refiero, entre otras, a la oferta de un salario vital de $750.000 mensuales, a la devolución del IVA en las compras de productos farmacéuticos para personas de más edad, y a los retiros de los fondos de pensiones para ciertos fines específicos.

    Entonces la respuesta a la pregunta planteada en el primer párrafo de esta columna es que, efectivamente, los candidatos Jara y Kast están proponiendo dos modelos económicos diferentes, pero -y esto es lo importante- ambos bajo el mismo paragua de una economía social de mercado. La bolsa de valores ya ha estado internalizando este importante hecho y es de esperar que, terminado el actual período eleccionario y dado los venideros 30 meses sin comicios, se olviden las ofertas populistas.

    Por Rolf Lüders, economista

    Más sobre:José Antonio Kastsistema económico social de mercadoJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez
    Chile

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

    Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.
    Negocios

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María
    El Deportivo

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María

    Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis

    Vuelco en la Primera B: le devuelven la licencia de clubes a San Marcos de Arica

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores