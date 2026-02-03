Costo de oportunidad del Pase cultural

SEÑOR DIRECTOR:

Situaciones como el mal uso del Pase cultural y el anuncio de su eliminación por parte de la futura administración debieran motivar una reflexión más profunda sobre el impacto del gasto estatal.

Para dimensionar el orden de magnitud del problema es preciso hacer algunas comparaciones. En 2025 se asignaron $15 mil millones a esa iniciativa, la que aumentó casi un 75% este año.

¿Qué otras políticas, con montos similares, desarrolló el Ejecutivo? El año pasado se estrenó el denominado Sistema de acceso priorizado (SAP, Ley 21.736), que permite a Fonasa otorgar protección financiera a intervenciones sanitarias priorizadas por el Minsal. En 2025 se asignaron $14 mil millones para cirugías de endoprótesis de caderas y rodillas en hospitales (la misma cifra para compra en clínicas), y se estimó una cantidad total de 4.535 beneficiarios.

Según informó el Ministerio de Salud, las cirugías con mayores tiempos promedio de espera corresponden a la endoprótesis total de rodilla (664 días promedio) y de cadera (644). Así mismo, se simuló el impacto financiero total de una estrategia de cirugía oportuna (máximo tres meses de espera) y se proyectó la reducción estimada del gasto en casi $27 mil millones de ahorro en licencias médicas.

En 2025, el SAP se aumentó a $35 mil millones; pero redireccionando los recursos del cuestionado Pase cultural, se podría aumentar casi un 75% adicional. Así las cosas, más que duplicarían los recursos iniciales, alcanzando a beneficiar directamente a casi 10 mil personas, mejorando significativamente su calidad de vida.

Por definición, las necesidades siempre serán infinitas y los recursos escasos. Por eso, al asignar recursos, siempre hay que discernir en profundidad qué se deja de hacer cuando se financia algo. Se debe poner un rostro concreto al costo de oportunidad. Gobernar es priorizar.

Jorge Acosta

Director Ejecutivo IPSUSS - Universidad San Sebastián