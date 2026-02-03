Cuna de la deshonestidad

SEÑOR DIRECTOR:

La controversia por el proyecto de sala cuna universal repite un patrón recurrente en este gobierno: presentar una idea legítima, conducir mal su tramitación, introducir cambios sustantivos en etapas avanzadas y luego endosar a otros la responsabilidad por falencias propias.

Pese a que a mediados de enero existía una propuesta seria y transversalmente aceptable, recién hace cuatro días el Ejecutivo respondió con una indicación que no recogió ese trabajo ni acercó posiciones. Transformó un fondo pensado para financiar salas cunas en uno que incluye otros fines, como estudios, sistemas, programas y más burocracia. Esto no es un ajuste técnico, sino un cambio estructural que nunca fue acordado.

Así, en lugar de avanzar hacia un acuerdo posible, el Ejecutivo optó por tensionar el diseño, ampliar el control y priorizar una lógica burocrática que dista mucho del necesario objetivo de terminar con la discriminación en la contratación de mujeres. A ello se suma una estrategia para traspasar la responsabilidad al próximo gobierno, en vez de asumir las propias decisiones que llevaron a este punto.

Arnau Sarrà Toriszay

IdeaPaís