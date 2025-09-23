SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Del circo al teatro

Joaquín TrujilloPor 
Joaquín Trujillo
Del circo al teatro

Corría la década de 1950 y mi abuelo materno, titulado de agrónomo en la Chile con el segundo lugar, había perdido la beca que se otorgaba solo al primero para perfeccionarse en Estados Unidos. Aburrido de administrar Alicahue, la hacienda de su padre, se le ocurrió una idea: entretenerse montando un circo ambulante.

Se lo propuso a su secretario y al administrador, y fueron a los potreros a sacar a los inquilinos de sus ocupaciones.

—Suelten esas carretillas, esos chuzos y azadones. ¡Vamos a montar un circo!

—¿Y cómo se llamará?

Mi abuelo, que era admirador de “Las águilas humanas”, circo famoso por entonces, contestó:

—Se llamará: “Los jotes humanos”.

El nombre causó gracia, a pesar de que los jotes son aves pequeñas y carroñeras que apenas consumen un cadáver.

Pensaron en amaestrar un puma, pero alguien objetó que para eso habría que capturarlo muy pequeño, casi recién nacido.

Miraron la punta de un cerro, donde una cabra parecía una gárgola viva y blanca sobre la aguja más alta de una catedral. Fueron por la cabra, se la compraron a la cabrera y la llevaron al plano. Primero la hicieron caminar por una cuerda a dos centímetros del suelo, luego a cinco, diez, cincuenta, un metro, dos, cinco, diez. Finalmente, el sol impedía verla en lo alto del mediodía.

Un circo necesitaba una banda de música. Mi abuelo fue a la escuela del lugar y le contó su proyecto al director, también único profesor, un músico comunista, caballero culto de antaño cuya sola presencia ilustraba a la República.

—Bien —dijo el profesor—. Manos a la obra. Compre flautas, cajas, platillos, un bombo, un saxofón, un xilófono".

Al cabo de un mes, ya tenían a la cabra en los cielos y la banda de música en la tierra conformada por los niños de la escuela. Faltaban los payasos. Todos los inquilinos tenían sentido del ridículo, así que mi abuelo le informó al administrador:

—Si nadie se atreve, nosotros dos seremos los payasos.

Cuando el patrón y su mano derecha se disfrazaron de colores y se pintaron la cara, diez empleados se atrevieron también.

Mi abuelo compró una gran carpa con sus mástiles y unas estructuras de fierro y madera que hacían de gradas. Fue donde la muchacha que sacaba cuentas a toda velocidad en la caja de la pulpería y le propuso:

—Tú serás la que cobre las entradas.

El circo partió a recorrer con gran éxito las provincias cercanas y se hizo tan famoso que el padre de mi abuelo, un viejo cacique, nacido en 1871, decidió poner orden:

—Es cierto que pertenecemos al Partido Liberal, pero no por eso vamos a hacer el hazmerreír. ¡El circo se acabó!

—Pero —protestó mi abuelo— toda la gente se ríe.

—Claro que se ríe… se ríe del patrón que da risa —sentenció el anciano, poniendo fin a la aventura.

Sin embargo, mi abuelo reunió el dinero de las entradas y con él construyó el Teatro de Alicahue, que todavía se mantiene en perfecto estado, con su taquilla, butacas, camarines y bar a un costado. Tiempo después, se lo bautizó con el nombre de Julio Martínez, el periodista deportivo y querido amigo.

Por Joaquín Trujillo, investigador CEP

Más sobre:circoTeatro de AlicahueJulio Martínez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric anuncia postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?