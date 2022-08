SEÑOR DIRECTOR:

El viernes se emitió el primer capítulo de las franjas del plebiscito. En el turno del Rechazo, asistimos con sorpresa a la imitación de una inolvidable escena de Los 80. En esta versión, realizada por el Partido de la Gente, el Juan Herrera apócrifo pone fin a una discusión política entre sus hijos golpeando la mesa y levantando la voz.

Viendo este video, pienso en “la casa de todos” de la que tanto hablan los partidarios del Rechazo y me pregunto si en ella realmente todos tendrán el derecho a hablar en condiciones de igualdad, o si habrá, como en esta familia, patriarcas que manden a callar y golpeen la mesa mientras el resto se traga sus palabras y baja la mirada.

¿Es ese el modelo de democracia y de país que nos ofrece el Rechazo, en un momento en que la sociedad chilena, junto con atravesar una profunda crisis, demanda mayor poder de decisión?

Este primer capítulo de la franja me recordó una sabia consigna que las feministas de los ochenta nos legaron: “Democracia en el país y en la casa”. Con ella querían decir que la democracia que soñaban para Chile no era solo la recuperación de los derechos políticos conculcados, sino la construcción de una sociedad donde las mujeres no viviéramos en condiciones de subordinación, sino en plena igualdad. La experiencia les había enseñado que existe una relación muy estrecha entre autoritarismo político y patriarcado, e imaginaron entonces una democracia que cambiara no solo las instituciones, sino también las relaciones cotidianas.

Cuarenta años después, la nueva Constitución, redactada por muchas manos feministas, propone precisamente eso: un proyecto de democracia sustantiva e instrumentos para construirla. El Rechazo, en cambio, sin un camino claro ni proyecto que ofrecerle al país, inaugura su franja con una escena ejemplar de ese Chile autoritario y patriarcal que debemos superar. Quizás los partidarios del Rechazo no se han dado cuenta de que ni las mujeres ni el pueblo chileno estamos disponibles para que nos manden a callar.

Pierina Ferretti

Directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI