Descreme de derechos sociales

SEÑOR DIRECTOR:

La Sociedad Civil de Usuarios de Isapres alertó a la Comisión de Salud sobre el drama de un “descreme” de beneficiarios ante la eventual quiebra de estas instituciones. En pocas palabras, que las personas sanas y jóvenes se queden en las Isapres y que las enfermas y mayores se vayan a Fonasa. Esto solo profundizaría la brecha entre ambos sistemas de salud, fortaleciendo al privado y colapsando un sistema público ya en crisis.

Es un escenario análogo a la educación, donde la ceguera ideológica destruyó la educación particular subvencionada, provocando un descreme de alumnos, dividiéndolos entre quienes no pudieron pagar, obligados a recluirse en la educación pública, y quienes pudieron pagar y elegir libremente entre establecimientos. Sabemos cómo terminó esa historia.

No esperemos resultados distintos usando la misma fórmula en salud. Las personas están haciendo un esfuerzo por mantenerse en sus planes privados, esperemos que el gobierno les tienda la mano y no los fuerce a perder la libertad de elegir entre Fonasa y aseguradoras privadas. Ojalá se haga cierta la consigna de la clase media protegida o nadie podrá reclamar que no lo vieron venir.

Arturo Hasbún N.

Fundación Jaime Guzmán