Desmentido de expresiones

7 AGOSTO 2024 Presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, señor Carlos Swett Muñoz, en la comisión de la Cámara de Diputados. FOTO: DEDVI MISSENE

SEÑOR DIRECTOR:

Publicaciones del 29 de septiembre y 10 de noviembre contienen expresiones relativas a hechos falsos e inexactos, afectando a mi persona e induciendo al lector a conclusiones erróneas que me afectan en mi honra e integridad.

La primera publicación, refiriéndose al senador Pedro Araya, expresa textualmente: “Se comenta de la cercanía de Araya con el presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Swett, quien sería del bando de Contreras”. La otra publicación, también refiriéndose al senador Araya, expresa: “Esto, debido a la cercanía del parlamentario con el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Carlos Swett. Este último es cercano a Ulloa”.

Dichas afirmaciones resultan falsas, ya que jamás he pertenecido a “bando” alguno y no existe tal “cercanía”, inducen a engaño, a sacar conclusiones apartadas de la verdad y sólo se puede interpretar como un intento, cuyas motivaciones no logro entender, para enlodar mi honra, mi independencia y mi reputación, exponiéndome injustamente a un juicio público acerca de un comportamiento que nunca he tenido. En mi larga trayectoria profesional y en la que he sido siempre calificado de manera sobresaliente y contando, incluso, con anotaciones de mérito en mi hoja de vida.

En mi condición de presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile me corresponde mantener reuniones con distintas autoridades y dichos encuentros se enmarcan estrictamente en los temas que se relacionan con los intereses gremiales, manteniendo siempre la transparencia e independencia que dichos actos requieren.

Carlos Swett Muñoz

CBR Con Con