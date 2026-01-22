SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El camino a seguir para Venezuela

    Una transición exitosa dependerá de la inversión, de quién dirija el Ejército y de otros factores.

    Por 
    Michael Reid/Americas Quarterly
    Opositores al gobierno de Nicolás Maduro marchan en protesta contra su ceremonia de juramentación en Caracas. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Jimmy Vill

    Por Michael Reid, exeditor para América Latina de The Economist. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

    Más de dos semanas después de que la Fuerza Delta extrajera a Nicolás Maduro del Fuerte Tiuna en Caracas, algunas cosas están más claras. Una es que la decapitación del régimen no equivale a un cambio de régimen. A primera vista, no parece haber cambiado mucho en la capital venezolana. Los mismos matones patrullan las calles, la población sigue temerosa de expresar su desacuerdo y los medios estatales siguen difundiendo la misma propaganda.

    Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina del país en una transición aparentemente fluida. Sin embargo, los efectos de la breve y contundente intervención de Donald Trump -para Venezuela, Latinoamérica y la política estadounidense- son mucho más profundos. Probablemente influirán en los acontecimientos durante meses, si no años. Y ahí es donde comienzan las incertidumbres.

    El gobierno de Rodríguez es potencialmente menos estable de lo que parece. Debido a sus orígenes y fundamentos militares, el régimen chavista siempre ha priorizado la unidad por encima de todo. Pero la nueva presidenta interina se ha adentrado en un mundo de poder duro, que no controla directamente. Maduro tampoco, pero fue ungido por Chávez, un santo laico para su base leal. A efectos prácticos, Rodríguez fue elegida por Trump. Así que debe navegar entre la Escila de los hombres armados -el general Vladimir Padrino y Diosdado Cabello- y el Caribdis de la presión estadounidense.

    Hasta ahora, está haciendo lo que Trump quiere. Pero aceptar, bajo la presión del continuo bloqueo naval, vender petróleo a Estados Unidos mientras continúa con la teatralidad y la retórica de la fidelidad chavista es la parte fácil. El ritmo vacilante de la liberación de presos políticos (solo unos 139 de un millar) es un indicio de la resistencia interna a cualquier tipo de apertura política. Según informes, a muchos de los presos liberados se les ha exigido firmar promesas de silencio, y sus casos legales siguen abiertos.

    Los próximos pasos serán más difíciles para Rodríguez. La oposición seguirá presionando por una amnistía incondicional para todos los presos, el retorno a la libertad de asociación y expresión, y la convocatoria de elecciones anticipadas. Las encuestas de opinión independientes realizadas hasta el momento sugieren que este es el deseo de la abrumadora mayoría de los venezolanos. El gobierno de Trump ya está impulsando un giro de 180 grados en las alianzas internacionales de Venezuela, y en especial la eliminación del petróleo subsidiado para Cuba.

    El delicado equilibrio

    Ambos cambios, y en especial la apertura política, son un anatema para Cabello en particular. Sentado junto a la nueva presidenta en su primera reunión de gabinete, él, con toda intención, lució una gorra con el lema “dudar es traición”. En todo esto, la figura clave es el general Padrino, ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Armadas desde 2014. Si bien los colectivos de matones chavistas armados de Cabello son muy visibles en sus motocicletas, son las Fuerzas Armadas las que cuentan. Están erosionadas por la corrupción, pero siguen siendo la institución más fuerte del país. En esencia, el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fue militar, con una fachada civil. El rumbo que tomará Padrino es quizás la pregunta más importante en Venezuela.

    Esto se debe a que también existen tensiones potenciales en Washington. Al limitarse a una sola operación de extracción, eliminando a Maduro como un diente podrido en una dentadura por lo demás intacta, Trump ha evitado los atolladeros de la invasión, la ocupación y la construcción de una nación. Es evidente que le encanta ofrecer espectáculos cinéticos de “una sola vez” por todo el mundo. Sabe que la base del movimiento MAGA detesta la idea de “guerras eternas”, como él mismo las ha llamado. Ha aprendido de Irak.

    El problema para la administración es que esto reduce su control, especialmente desde que se ha “cancelado” un segundo ataque contra Venezuela. A pesar de la afirmación de Trump, Estados Unidos no está gobernando Venezuela. Incluso la corrección del secretario de Estado, Marco Rubio, al decir que sí está gobernando la política venezolana, aún no es del todo cierta.

    Se debe suponer que Trump se ha centrado en apoderarse del petróleo venezolano porque sabe que debe frenar el aumento del costo de la vida en su país o se arriesga a una gran derrota en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Es posible que se produzca un aumento en la producción petrolera más rápido de lo que algunos creen; incluso bajo las restricciones de las sanciones y la incompetencia, la producción de Venezuela se duplicó entre 2020 y el año pasado, alcanzando aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, esto contrasta con los 3,2 millones que se producían cuando Chávez asumió el cargo. Una recuperación a ese nivel requiere una inversión a gran escala y un marco político predecible.

    Convocatoria de elecciones

    Trump también busca cooperación para frenar la migración y el narcotráfico. Dado que la mayor parte de la cocaína que transita por Venezuela se dirige a Europa, esto podría no ser demasiado difícil para el régimen. En todo esto, Trump claramente ve al gobierno autoritario de Rodríguez como potencialmente más confiable que la oposición liderada por María Corina Machado, como lo han dejado claro sus efusivos elogios a la primera y su reserva hacia la segunda. Pero con el paso del tiempo, es probable que aumente la presión para una transición democrática. Rubio, después de todo, es republicano de Florida y lleva años pidiendo el derrocamiento de los regímenes de Venezuela y Cuba.

    Lo más útil que Estados Unidos podría hacer ahora para preparar el terreno es encontrar un general que pueda liderar la depuración de las Fuerzas Armadas y el inicio de la restauración del monopolio estatal de la fuerza, reprimiendo a los colectivos, las guerrillas colombianas que saquean y el crimen organizado.

    Latinoamérica sigue conmocionada por todo esto. El hecho de que Maduro careciera de legitimidad y que otros países de la región hayan tenido que absorber a cerca de 8 millones de venezolanos debido al fracaso despótico de su régimen ha llevado a muchos latinoamericanos a aplaudir la operación estadounidense. El hecho de que se requiriera la Fuerza Delta para llevar a cabo la tarea es una crítica al fracaso de la región para forzar una transición democrática en Venezuela. Quizás la presión diplomática nunca iba a ser suficiente. Pero la región podría y debería haber presionado mucho más. En cambio, Brasil, México y Colombia, en particular, en varias etapas dieron vía libre a Maduro.

    Una Venezuela democrática y próspera beneficia a América Latina y a Estados Unidos. Incluso aquellos en la región que detestan a Machado deberían impulsar la liberalización política y un calendario electoral. En cuanto a Trump, podría descubrir que imponer su propio sello a un régimen autoritario no le reporta los beneficios que espera.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.MaduroDelcy RodríguezVladimir PadrinoDiosdado CabelloCubaMarco RubioMachadoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    Incendios forestales: Iván Poduje promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar durante gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    El Sur Global después de Davos

    El Sur Global después de Davos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD
    Chile

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021
    Negocios

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados
    El Deportivo

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados

    Jannik Sinner impone su dominio en Melbourne y el Abierto de Australia rompe récords de asistencia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini busca la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel
    Cultura y entretención

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro
    Mundo

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer