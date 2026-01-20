SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El espíritu de la norma

    Jaime AbedrapoPor 
    Jaime Abedrapo
    Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

    Para muchos por fin terminamos la era del derecho internacional. A nivel regional no les resulta propicio que uno de los pilares de la Carta de las Naciones Unidas: la igualdad soberana sea un paraguas de protección para dictadores como Nicolás Maduro. Sin embargo, por medio de la olvidada razón intentemos comprender las causas de un mundo desbocado con más de 60 conflictos armados abiertos y sus consecuencias.

    Los soberanistas e imperialistas, siempre contrarios a un mundo en reglas, fueron socavando sistemáticamente la legitimidad de los organismos internacionales para la resolución de controversias entre Estados. Situamos el proceso de descomposición en el fin de la Guerra Fría, ya que desde entonces resurgieron con fuerza los apóstatas del mundo creado en torno al derecho, el multilateralismo y la estabilidad internacional. Esta sería la causa principal del surgimiento multiunipolaridad que hoy nos azota. El escenario nos exhibe a tres colosos que se disputan la influencia territorial global (Estados Unidos, Rusia y China). Los dos primeros claramente belicistas, mientras que China exhibe la performance de un Estado que se prepara para ser el hegemón del sistema internacional en poco tiempo. Ascenso que Washington pretende impedir a toda costa.

    Vamos a las causas. El contexto de un mundo unipolar de fines de siglo XX facilitó la creencia de un mundo triunfante y otro perdedor, ante el cual los primeros debían llevar la antorcha de la civilización hasta el este del planeta por medio de la OTAN, creando condiciones para el horror que hoy observamos sobre Ucrania (donde no se respetan las normas de ningún tipo).

    La borrachera de poder incontenible también facilitó el incumplimiento de la creación -con base en el derecho internacional– de un Estado en Palestina, cuestión que nos explica el otro drama global que ha reeditado el crimen de genocidio. La era post derecho no admitió respetar los acuerdos de Oslo (1993). Los nuevos tiempos son para los fuertes en el uso de armas, al respecto, el Plan de Paz para Gaza carece de legitimidad jurídica concebida en resoluciones y fallos dictados durante los últimos 80 años, desde la creación de Naciones Unidas, pero aplica el imperio del poder fáctico. Algunos hablan de la necesidad de soluciones creativas, sin embargo, estas iniciativas carentes de derecho se presentan al margen de la moral, por lo cual sólo durarán mientras tengan las condiciones de fuerza que les permita el statu quo.

    Por otra parte, la amenaza de anexión del Presidente Trump sobre Groenlandia podrían tener efectos en distintas direcciones. En efecto, podría significar para la UE que Estados Unidos se transforme en un enemigo al igual que lo es Rusia, lo cual podría servir para que China se muestre como el actor más confiable al objeto de dar estabilidad al sistema internacional. Visto así el escenario, a poco andar nos daremos cuenta de que la fuerza de las normas está en su espíritu, y que estas tienen sentido cuando creemos en la paz y entendemos que la humanidad tiene un futuro común. Si no, que se impongan los poderosos y que campee la arbitrariedad.

    Por Jaime Abedrapo, Director Centro de Derecho Público y Sociedad USS

    Más sobre:Derecho internacionalMundo unipolarPoder fácticoGroenlandia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    La puesta en escena de Gabriel Boric en enero de 2022 para presentar su primer gabinete

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos
    Chile

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles
    Negocios

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Cascadas de SQM siguen adelante con reestructuración luego de que pocos accionistas decidieran retirarse

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela
    Mundo

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar