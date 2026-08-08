Futbol, Presentacion oficial de Vozinha El nuevo arquero de Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, mas conocido como Vozinha, es presentado oficialmente frente a los hinchas en el Estadio Monumental. 05/08/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Presentation of Vozinha The new goalkeeper of Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, alias Vozinha, is presented officially in the Monumental Stadium. 05/08/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport

El famoso Vozinha me parece una buena contratación. Hizo un muy buen Mundial, está en buenas condiciones físicas, jugó contra selecciones de buen nivel y fue elegido uno de los mejores arqueros del torneo. Estamos hablando de un nivel superior. Colo Colo está bien, ganando y pensando en la Copa Libertadores.

El marketing Mosa lo conoce bastante bien. Este fichaje es una muestra. Es por lejos el arquero más mediático que ha llegado. Hay gente de todo el mundo pendiente. El hincha está muy motivado por verlo y porque juegue pronto. A Colo Colo le significa mucha más exposición internacional. Es un producto inmediato. Vozinha tiene 30 millones de seguidores. Esto es lo que significa traer a alguien que ha hecho un gran Mundial y que nadie pensaba que podía venir. Lo van a seguir, van a seguir al club y subirán las acciones.

Fernando Ortiz tiene que decir que el puesto no está asegurado para el público, pero no cabe ninguna duda de que tiene que hacer jugar a Vozinha lo antes posible. No hay ninguna comparación futbolística entre él y Gabriel Maureira. El primero está catalogado como uno de los mejores del mundo y el otro es un gran proyecto. La de Ortiz es una frase más para la galería.

Vozinha no ha hecho su carrera en los mejores equipos del mundo, pero hay que evaluarlo por lo que hizo en el Mundial. Ese es su presente. Y ese nivel es de los mejores. Eso sí, solo vi una faceta: atajar. Y los arqueros actuales no son evaluados solo por lo que atajan, sino por lo que juegan. Debe tener claro cómo juegan los arqueros modernos. Jugó contra ellos.

Colo Colo es un equipo grande. Va a tener que adaptarse, cubrir más espacios, jugar más fuera del área. Eso no se lo vimos en el Mundial. Cabo Verde defendía cerca del área. Su tarea era atajar. Era un arquero de reacción, pero es uno de los mejores. No sé qué le van a pedir.

Barcelona no lo habría contratado, pero si jugara ahí tendría que cambiar muchas cosas de su juego. En Colo Colo no lo va a presionar nadie. En el Mundial lo fueron a presionar argentinos e hizo dos veces el mismo amague. Eso te dice que tiene cierta soltura. Acá va a cumplir sin problemas.

Por Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo.