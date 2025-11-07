OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Opinión

    El FES, la FECH, la U. de Chile y su rectora

    Alfredo Jocelyn-HoltPor 
    Alfredo Jocelyn-Holt
    El FES, la FECH, la U.de Chile y su rectora

    Me disculpo por un tema tan poco estético. Sucede que todo lo que tiene que ver con universidades ahora último desvía la atención y no se hace cargo de lo que verdaderamente importa en educación superior. Semanas atrás, la noticia se centró en la ocupación de las rectorías de la UCH y la USACH con riesgo de ser arrasadas o, en efecto, vandalizadas por alumnos. Los motivos, los de siempre: medir hasta qué punto las autoridades son chantajeables. En Cartas al Director de un matutino de la capital, se informa que lo que hoy pasa por “investigación académica seria” es una mascarada y un negociado. Era hora. Se sabe desde el “Escándalo Sokal” de 1996 que las revistas y artículos indexados con los que se mide el ranking universitario, conforme a la producción industrial de papers, nadie los lee y son de dudosa calidad, aunque autoridades y acreditadores han seguido con la farsa. A su vez, Trump chantajea a Harvard y Columbia mediante el financiamiento estatal de la investigación para que no sigan promoviendo ideologías progresistas que afectan el pluralismo, una acusación válida.

    Así y todo, nuestros rectores de instituciones tradicionales y públicas parecieran estar en otra. Viendo cómo eliminar el CAE y sustituirlo por el FES, para que el gobierno tenga algo que mostrar antes de irse. Típico de este “gobierno FECH”—como llama Pablo Ortúzar al de Boric y del FA— cargarles la mano a estudiantes de las carreras más rentables y a quienes se reciban a tiempo, con costos mayores que a los estudiantes subsidiados de carreras menos lucrativas. Por supuesto, condicionando el financiamiento estatal a ciclos fiscales y, de paso, arruinando universidades privadas.

    Cuestión que a Rosa Devés no parece afectarla según se desprende de entrevista en este diario (LT 23/10/25). A diferencia de distinguidos predecesores en el cargo de rector, preocupados por el sistema educacional nacional como un todo, ella plantea el asunto en términos de una oposición sectorial, dialéctica e insalvable. Entre instituciones públicas y privadas, dispuestas o no a someterse a regulaciones estatales invasivas que limitan su autonomía, habiendo financiamiento público. Obvio que sí. Pero ¿por qué instituciones universitarias de cualquier índole tendrían que someterse a gobiernos de turno? ¿Desde cuándo la UCH es una dependencia fiscal? ¿Y a ello se debe que sus autoridades sean tan obsequiosas con La Moneda?

    El anterior rector fue nombrado embajador en Roma por Boric. Desde el inicio, Devés ha acogido al movimiento estudiantil como funcionaria de rectoría bajo Pérez y Vivaldi. Hoy es incondicional, siente orgullo por estos exdirigentes y, ante la duda de si no han sido ineptos al gobernar, responde: “Necesitamos más jóvenes con poder para cambiar las cosas”. Evidentemente, es más que una afinidad lo suyo.

    Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

    Más sobre:universidadesUCHRosa Devés

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil
    Chile

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación
    Negocios

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025
    El Deportivo

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025

    El nadador Agustín Pavez suma su tercer oro individual y acrecienta los abrazos chilenos

    Abel Ferreira sorprende y se lanza contra el DT de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Yo tenía el mismo dinero que él”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo
    Mundo

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego