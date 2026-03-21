El gol que Chile aún no mete

Este fin de semana hubo estadio lleno y dos goles en el Claro Arena. No ganaron los Cruzados, pero hubo otro triunfo, algo inusual capturó la mirada: los dorsales de los jugadores lucían números distintos, y los letreros del estadio hablaban con una grafía orgánica, llena de carácter. Esa tipografía tiene nombre y apellido: Anna Vives (@annetavives).

Anna es una joven y talentosa profesional que ha trabajado para instituciones como el FC Barcelona. Su caligrafía nos obliga a detenernos. ¿Por qué? Porque Anna, además de ser una joven y destacada profesional, tiene síndrome de Down. Su trabajo no es un acto de caridad; es un ejercicio de excelencia técnica que hoy recorre el mundo.

La presencia de la obra de Anna este fin de semana en la cancha nos deja una pregunta incómoda en este nuevo Día Mundial del Síndrome de Down. El gol real en Chile no se grita en la tribuna del estadio, se marcará el día en que tengamos nuestras propias Annas. El éxito será cuando veamos a nuestros profesionales con síndrome de Down liderando agencias de diseño, coordinando proyectos de investigación o gestionando servicios, no como una excepción heroica, sino como una realidad cotidiana. Anna Vives no llegó al Camp Nou o a San Carlos de Apoquindo por azar; llegó porque hubo una estructura —familia, escuela y sociedad— que entendió que, con los apoyos adecuados, el talento siempre es posible.

Este 21 de marzo, el llamado tradicional es a “cambiarse los calcetines” de colores diferentes para visibilizar la diversidad. Es un gesto valioso y necesario, pero hoy queremos pedir algo más: avancemos en un acto reflexivo colectivo profundo y preguntémonos si cada uno de nosotros está gritando en la tribuna, con toda su fuerza, para que este gol ocurra.

Por Marcela Tenorio, Cima UDD/Micare.