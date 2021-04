El por qué de la diversidad en los directorios

SEÑOR DIRECTOR

Cuando están en el debate público los proyectos de ley que demandan cuotas de género, el Ejecutivo nombra a otro hombre en el directorio de Codelco, manteniendo al principal órgano del gobierno corporativo de esa empresa ausente de mujeres, lo que ha abierto la puerta una vez más a la pregunta -como juicio a la acción y no al mérito del designado- de por qué la exclusión de la diversidad.

El contar con mujeres en los directorios es una herramienta para mejorar los indicadores de género en las gerencias de primera línea y en los niveles de contratación. Esto, por el efecto “spillover”, que en nuestro país lo observa Veroiza (2020), citado en “Diversidad de Género en la Dirección de las Empresas en Chile”, del Centro de Gobierno Corporativo UC.

La mayor diversidad de género en los directorios trae a su vez efectos positivos en indicadores financieros, como una rentabilidad 15% superior (McKinsey & Company, 2017).

El proyecto de ley (Boletín 9858-03) presentado por la senadora Isabel Allende y por el ex senador Felipe Harboe busca potenciar este valor, demandando que el porcentaje que represente cada género entre los miembros del directorio de las empresas públicas (no solo SEP) no supere el 60% de la integración total. La decisión en Codelco potencia los fundamentos de esta moción parlamentaria.

Francisca Jünemann

Abogada y presidenta ChileMujeres