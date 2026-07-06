SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El problema del filtro de la puerta trasera

    Maritza Escobar M.Por 
    Maritza Escobar M.
    Sistema de Admisión Escolar. Foto archivo.

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó recientemente al Congreso su proyecto para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el mecanismo que desde hace una década distribuye, mayoritariamente por sorteo, a los estudiantes chilenos entre colegios públicos y subvencionados.

    La propuesta crea dos vías paralelas: la “Elección Mutua”, que permitirá a los establecimientos con alta demanda volver a seleccionar postulantes según criterios como rendimiento académico, entrevistas o cercanía territorial; y la “Asignación Aleatoria”, que se mantendrá como hasta ahora para quienes no adhieran a ese mecanismo.

    Para miles de familias, el SAE se ha sentido como un sistema injusto, es ahí donde el proyecto comienza a tener sentido para las familias, pero es importante hacernos la pregunta: ¿De quién es el mérito que se está reconociendo? Un niño de séptimo básico que llega con buen rendimiento académico no llegó solo a estos resultados, detrás de él hay una familia que pudo pagar clases particulares, un colegio anterior que mantiene sus buenos resultados académicos, una casa donde había libros, etc. Convertir ese capital cultural en un criterio de selección no premia el esfuerzo individual; sino que premia las oportunidades.

    La evidencia sobre sistemas de selección escolar, incluyendo la que motivó la reforma original de 2015, es bastante consistente en mostrar que los mecanismos de selección temprana tienden a profundizar la segregación entre establecimientos. Desde esta perspectiva, el propio gobierno parece consciente de este riesgo, porque reserva cupos para estudiantes prioritarios y con necesidades educativas especiales, y deja la “Elección Mutua” como una vía voluntaria para los colegios.

    Por otra parte, sostener un sistema centrado solo en el azar también es una forma de injusticia: ignora que las familias necesitan proyectos educativos distintos (científicos, técnico-profesionales, religiosos, deportivos) y que parte de la libertad de elegir consiste en que esos proyectos puedan, dentro de ciertos límites, elegir también a quienes mejor se ajustan a ellos. El reclamo de que “el algoritmo decide por mí” no es algo simple y sencillo para una familia que ve a dos hermanos separados en colegios distintos por una variable que no controlan.

    El nuevo proyecto tiene entonces una gran responsabilidad, cómo hacemos que la palabra “mérito” no termine siendo, en la práctica, un sinónimo elegante de “este niño o niña ya tenía ventaja”. Eso exige mirar detenidamente los detalles que hoy son vagos en el proyecto: qué tan acotados estarán realmente los criterios objetivos, cómo se fiscalizará que la “adhesión al proyecto educativo” no se convierta en una puerta trasera para filtrar por origen socioeconómico, y si los resguardos para estudiantes prioritarios sobrevivirán intactos la tramitación legislativa o quedarán diluidos en el camino.

    Por Maritza Escobar M., Académica Facultad de Educación U.Central

    Más sobre:SAEProyectoSelecciónEscolaresColegios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hasta 120 milímetros en corto tiempo: Declaran alerta amarilla para tres regiones por pronóstico de intensas lluvias

    El juicio de los expertos al cambio en el régimen de inversión de las AFP que propone la Superintendencia de Pensiones

    “No existe un acuerdo político”: DC y PPD manifiestan molestia por anuncio del PS de recurrir al TC por la megarreforma

    Gobierno de Chile se reúne con el representante de Comercio de EE.UU. por los aranceles

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Gobierno permitirá paso peatonal por el interior de La Moneda en el marco de los 200 años de la Presidencia

    Lo más leído

    1.
    El extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición

    El extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición

    2.
    Caerse a pedazos

    Caerse a pedazos

    3.
    Un acuerdo es imprescindible

    Un acuerdo es imprescindible

    4.
    El Mundial es mucho más que fútbol, láminas y goles

    El Mundial es mucho más que fútbol, láminas y goles

    5.
    Cuando el vocero desaparece

    Cuando el vocero desaparece

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Hasta 120 milímetros en corto tiempo: Declaran alerta amarilla para tres regiones por pronóstico de intensas lluvias
    Chile

    Hasta 120 milímetros en corto tiempo: Declaran alerta amarilla para tres regiones por pronóstico de intensas lluvias

    “No existe un acuerdo político”: DC y PPD manifiestan molestia por anuncio del PS de recurrir al TC por la megarreforma

    Gobierno permitirá paso peatonal por el interior de La Moneda en el marco de los 200 años de la Presidencia

    El juicio de los expertos al cambio en el régimen de inversión de las AFP que propone la Superintendencia de Pensiones
    Negocios

    El juicio de los expertos al cambio en el régimen de inversión de las AFP que propone la Superintendencia de Pensiones

    Gobierno de Chile se reúne con el representante de Comercio de EE.UU. por los aranceles

    FMI recorta a 1,8% proyección de crecimiento de Chile para 2026, e insiste en alertas por la situación fiscal del país

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile
    Tendencias

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Un paso clave al Mundial 2027 de Básquetbol: Chile derrota a Venezuela y clasifica a la segunda fase de Clasificatorias
    El Deportivo

    Un paso clave al Mundial 2027 de Básquetbol: Chile derrota a Venezuela y clasifica a la segunda fase de Clasificatorias

    Cristiano Ronaldo deja abierta opciones en Portugal: “Fue mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para pensarlo”

    DT Portugal reacciona al llanto de Cristiano Ronaldo: “Esta generación tiene mucho compromiso, es normal sentirse triste”

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Jack Johnson vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Jack Johnson vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”

    Por qué el escenario de BTS no ha sido problema en otros países y los millones que dejaría su paso por Chile

    El juicio que podría terminar con la carrera política de Marine Le Pen
    Mundo

    El juicio que podría terminar con la carrera política de Marine Le Pen

    Cómo las olas de calor europeas impulsan una creciente demanda de productos de refrigeración chinos

    La Masacre de Nanjing: uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que aún tensiona a China y Japón

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare