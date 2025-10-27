SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El proceso

Gabriel ZaliasnikPor 
Gabriel Zaliasnik
El proceso Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Quienes son dueños de la verdad, portadores de mensajes morales que solo ellos creen conocer y poder difundir, ya juzgaron. Poco importa el veredicto absolutorio del caso SQM, ni el fundamento de la sentencia que se conocerá recién en diez meses. Ningún argumento puede torcer un fervor punitivo que no admite réplica. Ni antes ni después de las doce. En el altar de estos críticos, lisa y llanamente no caben terrenales razones jurídicas como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la ausencia de dolo directo propio de los delitos tributarios -algo que la Corte Suprema ya había advertido en el año 2017 para ahorrar este bochorno-, o la sobreabundancia, confusión, impertinencia e incluso, ilicitud de pruebas.

El derecho y sus principios deben ceder ante el clamor popular. La masa ruge como en tiempos del Coliseo Romano y creen que eso basta para que la balanza de la justicia se incline. Allí radica el verdadero valor del veredicto del caso SQM. La mayoría de las juezas no cedió a la tentación de renunciar al derecho y no les tembló la mano ni la voz para reivindicar su vigencia. En un estado social y democrático de derecho como el nuestro ello por sí solo debiera ser motivo de aplauso.

Sin embargo, críticos parciales en destempladas entrevistas y redes sociales, no en las aulas académicas, privilegian el “conocimiento” popular y la sesgada indignación, privilegian la consigna y no la ley. En este caso vociferantes, en otros casos como las agónicas investigaciones de Procultura, de Clínica Sierra Bella, o de la fallida compra de Isabel Allende, sospechosamente silenciosos. El doble rasero es también consustancial a quienes hoy reclaman.

En medio de todo ello, lo prudente es extraer lecciones, en especial cuando la reforma procesal penal ya cumple 25 años. Así, la figura del querellante particular ha hecho crisis permitiendo a actores con intereses políticos o comunicacionales -parlamentarios o dudosas ONG- infiltrarse en la investigación, filtrar información y modelar la opinión pública. Tampoco se justifica la coexistencia de múltiples querellantes institucionales -Ministerio Público, CDE, SII- en un mismo proceso. Como advirtió el ministro Carlos Cerda, ello configura un “Estado tricéfalo” que distorsiona la igualdad de armas y multiplica las pruebas hasta la confusión. Los tribunales tampoco son ajenos al problema pues deben dirigir los juicios con rigor, evitando audiencias interminables y pruebas redundantes.

En “El proceso”, Kafka escribió: “La sentencia no llega de golpe, el procedimiento se transforma poco a poco en sentencia”. Tal vez esa frase encierre la esencia del actual desamparo frente al poder y la opinión pública. Tal vez su eco resuene en nuestro debate público, donde las sentencias morales anteceden a las judiciales. En tiempos de ruido, defender el debido proceso es también un acto de coraje.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile

Más sobre:SQMderechoreforma procesal penal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Ministra Vallejo descarta indulto a Hernández Norambuena: “No está contemplado avanzar en algo de esas características”

Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

5.
Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas
Chile

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Ministra Vallejo descarta indulto a Hernández Norambuena: “No está contemplado avanzar en algo de esas características”

Tras sorteo: comisión revisora de AC en contra de Diego Pardow queda con mayoría oficialista

Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno
Negocios

Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno

IFC firma préstamo de US$100 millones a Banco Security para impulsar acceso a la vivienda para mujeres

Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium
Tendencias

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Boca Juniors vuelve al triunfo en la liga argentina con Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares
El Deportivo

Boca Juniors vuelve al triunfo en la liga argentina con Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares

Cholo Simeone confirma la supremacía sobre Pellegrini: Atlético de Madrid vence en Sevilla a un Betis sin respuestas

“Colo Colo no lo deja dormir”: la potente respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”
Cultura y entretención

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía
Mundo

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal