SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de la dramática situación en el sur, la ministra vocera Camila Vallejo reivindicó el rol de los privados en el combate a los incendios y pidió más ayuda. Aunque estas declaraciones no dejan de sorprender, es necesario decir que la libre iniciativa de las personas no solo debe ser reivindicada cuando el Estado la necesita, porque es un bien en sí mismo que toda sociedad libre debe promover. A su vez, las declaraciones de la ministra deberían valer para los otros “incendios” que tenemos en materia sanitaria o educativa, donde no se ve el mismo entusiasmo por parte del gobierno en el rol de los privados como en este caso.

Juan L. Lagos

Investigador FPP