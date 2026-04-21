SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gremio de concesionarias apunta a los riesgos geopolíticos para proyectos de infraestructura

    La presidenta del gremio, Gloria Hutt, detalló 4 componentes claves para mitigar el riesgo geopolítico: el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este martes la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) llevó a cabo un congreso que reunió al mundo privado y al público para hablar de las principales trabas que afectan al sector en el país. El evento fue liderado por la presidenta del gremio, Gloria Hutt, y contó con la presencia del Ministro de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau.

    Hutt resaltó que siendo la infraestructura un asunto de largo plazo, lo que resulta “un poco impredecible, y estamos viendo un escenario mundial muy difícil de anticipar. Se generan riesgos que afectan las inversiones y las trayectorias de desarrollo de los proyectos. Esto implica, por ejemplo, costos adicionales. Implica pensar dos veces antes de ir a una inversión y la responsabilidad por armar estrategias de mitigación”, afirmó.

    La ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones, declaró que varios estudios apuntan a que “todo está condicionado por el ánimo del presidente Donald Trump, y no estamos muy lejos de eso. Pero creemos que hay cosas que se puede hacer”.

    Resaltando información del World Economic Forum, apuntó a que entre el 2017 y el 2010 los principales riesgos percibidos tanto por el mundo público como privado, era económicos, con la crisis subprime. Posteriormente, hacia el 2015, la preocupación era sumarle a la globalización. Posteriormente en el 2020, los líderes los principales eje de riesgo eran ambientales, “porque afectaban las cadenas de distribución, la continuidad de operaciones de distintos sectores“, explicó Hutt.

    A febrero del 2026, “tenemos riesgos de todos tipos. Hay riesgos de confrontación geoeconómica, que son, por ejemplo, la guerra de los aranceles, conflictos armados internacionales. También está la amenaza del mal uso de la información, la distorsión del sistema de elecciones que afecta las decisiones de los ciudadanos. La polarización social como producto del doble incertidumbre que genera justamente este mundo volátil fragmentado. También riesgos climáticos, de manera que estamos en una situación bien compleja y es difícil sabe por cuál camino podemos avanzar“, evaluó.

    Respecto a la misma información del World Economic Forum, resaltó que los líderes mundiales se muestran pesimistas en sus proyecciones a 10 años. “Más de un 50% piensa que vamos a estar en un escenario tormentoso o turbulento”.

    Mitigación del riesgo geopolítico

    De esta forma, Hutt declaró la geopolítica ahora surge “en la planificación estratégica con tanta fuerza como en la planificación financiera. Entender las luchas entre países es importante, o las alianzas entre países para el desarrollo de los negocios”.

    “La competitividad de los países tiene que ganarse de nuevo. Ya no basta con tener un gran volumen de operaciones. Para poder competir hay que tener destrezas distintas”, afirmó. En esta línea declaró que Chile, si bien es líder en Latinoamérica en competitividad, se ha quedado pegado alrededor del lugar 44 en el ranking de 69 países del mundo.

    Para poder mitigar el riesgo geopolítico, apuntó a 4 componentes clave: el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura.

    La presidenta de Copsa apuntó a dos desafíos principales del las concesiones actualmente: seguir complementando la infraestructura básica, pero también abrir nuevas áreas, como se habilitó por ejemplo concesiones de redes de telecomunicaciones. Aún queda pendiente la infraestructura educacional.

    Finalmente, apuntó a las principales medidas que son necesarias para fortalecer el modelo, que fueron presentadas por Copsa durante el periodo de campañas presidenciales. Esto incluye, inicialmente, destrabar proyectos. El gremio ha identificado 25 proyectos por más de US$10.000 que fueron adjudicados, pero que no han partido.

    Hutt también apuntó a modernizar los contratos para tener mecanismos de ajustes que sean más ágiles en medio de un escenario volátil. En esta línea, también apunta a actualizar equilibrios financieros. Adicionalmente, declaró la necesidad de fortalecer la institucionalidad y atraer más inversión, más competencia de concesionarias.

    Más sobre:InfraestructuraObras PúblicasMartín ArrauCopsaGloria Hutt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt

    Estudio jurídico español Garrigues adquiere oficina chilena Barros Silva Varela & Vigil

    Gobierno abre concurso público para definir nuevo superintendente de Seguridad Social

    Cineteca U. de Chile invita a función gratuita de películas de Pedro Chaskel en formato original de 35mm

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Lo más leído

    1.
    John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo

    John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo

    2.
    El petróleo se dispara y evapora el derrumbe del viernes ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

    El petróleo se dispara y evapora el derrumbe del viernes ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

    3.
    Empresas cierran 2025 con ganancias por más de US$32 mil millones y Codelco anota las mayores utilidades

    Empresas cierran 2025 con ganancias por más de US$32 mil millones y Codelco anota las mayores utilidades

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria
    Chile

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Juicio por caída del Hércules C-130: perito apunta que “destrucción fue en el aire y en forma instantánea”

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen
    Negocios

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen

    La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

    Estudio jurídico español Garrigues adquiere oficina chilena Barros Silva Varela & Vigil

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan
    El Deportivo

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan

    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt
    Cultura y entretención

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt

    Cineteca U. de Chile invita a función gratuita de películas de Pedro Chaskel en formato original de 35mm

    Karol G vuelve a Chile en 2027: show será en el Estadio Nacional

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral
    Mundo

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito