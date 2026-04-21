Gremio de concesionarias apunta a los riesgos geopolíticos para proyectos de infraestructura

Este martes la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) llevó a cabo un congreso que reunió al mundo privado y al público para hablar de las principales trabas que afectan al sector en el país. El evento fue liderado por la presidenta del gremio, Gloria Hutt, y contó con la presencia del Ministro de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau.

Hutt resaltó que siendo la infraestructura un asunto de largo plazo, lo que resulta “un poco impredecible, y estamos viendo un escenario mundial muy difícil de anticipar. Se generan riesgos que afectan las inversiones y las trayectorias de desarrollo de los proyectos. Esto implica, por ejemplo, costos adicionales. Implica pensar dos veces antes de ir a una inversión y la responsabilidad por armar estrategias de mitigación”, afirmó.

La ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones, declaró que varios estudios apuntan a que “todo está condicionado por el ánimo del presidente Donald Trump, y no estamos muy lejos de eso. Pero creemos que hay cosas que se puede hacer”.

Resaltando información del World Economic Forum, apuntó a que entre el 2017 y el 2010 los principales riesgos percibidos tanto por el mundo público como privado, era económicos, con la crisis subprime. Posteriormente, hacia el 2015, la preocupación era sumarle a la globalización. Posteriormente en el 2020, los líderes los principales eje de riesgo eran ambientales, “porque afectaban las cadenas de distribución, la continuidad de operaciones de distintos sectores“, explicó Hutt.

A febrero del 2026, “tenemos riesgos de todos tipos. Hay riesgos de confrontación geoeconómica, que son, por ejemplo, la guerra de los aranceles, conflictos armados internacionales. También está la amenaza del mal uso de la información, la distorsión del sistema de elecciones que afecta las decisiones de los ciudadanos. La polarización social como producto del doble incertidumbre que genera justamente este mundo volátil fragmentado. También riesgos climáticos, de manera que estamos en una situación bien compleja y es difícil sabe por cuál camino podemos avanzar“, evaluó.

Respecto a la misma información del World Economic Forum, resaltó que los líderes mundiales se muestran pesimistas en sus proyecciones a 10 años. “Más de un 50% piensa que vamos a estar en un escenario tormentoso o turbulento”.

Mitigación del riesgo geopolítico

De esta forma, Hutt declaró la geopolítica ahora surge “en la planificación estratégica con tanta fuerza como en la planificación financiera. Entender las luchas entre países es importante, o las alianzas entre países para el desarrollo de los negocios”.

“La competitividad de los países tiene que ganarse de nuevo. Ya no basta con tener un gran volumen de operaciones. Para poder competir hay que tener destrezas distintas”, afirmó. En esta línea declaró que Chile, si bien es líder en Latinoamérica en competitividad, se ha quedado pegado alrededor del lugar 44 en el ranking de 69 países del mundo.

Para poder mitigar el riesgo geopolítico, apuntó a 4 componentes clave: el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura.

La presidenta de Copsa apuntó a dos desafíos principales del las concesiones actualmente: seguir complementando la infraestructura básica, pero también abrir nuevas áreas, como se habilitó por ejemplo concesiones de redes de telecomunicaciones. Aún queda pendiente la infraestructura educacional.

Finalmente, apuntó a las principales medidas que son necesarias para fortalecer el modelo, que fueron presentadas por Copsa durante el periodo de campañas presidenciales. Esto incluye, inicialmente, destrabar proyectos. El gremio ha identificado 25 proyectos por más de US$10.000 que fueron adjudicados, pero que no han partido.

Hutt también apuntó a modernizar los contratos para tener mecanismos de ajustes que sean más ágiles en medio de un escenario volátil. En esta línea, también apunta a actualizar equilibrios financieros. Adicionalmente, declaró la necesidad de fortalecer la institucionalidad y atraer más inversión, más competencia de concesionarias.