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    Juicio por caída del Hércules C-130: perito apunta que “destrucción fue en el aire y en forma instantánea”

    Durante la jornada de este martes, se realizó desde un hangar de la FACH, una nueva audiencia por la caída del Hércules C-130 en 2019.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Un avión Hercules c-130 en la base aérea Mar de drake de Punta Arenas. Imagen archivo.

    Durante la jornada de este martes, en el marco del juicio contra los exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACH) imputados por la caída del Hércules C-130 en 2019, la Fiscalía Regional de Magallanes trasladó la audiencia hasta el hangar de mantenimiento de la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, donde se desarrolló el análisis de un peritaje aeronáutico en terreno.

    En la ocasión, el perito detalló que a partir del análisis de restos como parte de la pala de la hélice, la causa más probable del accidente apunta al desprendimiento de una pala, lo que habría provocado la desintegración de la aeronave en el aire.

    “La causa más probable del accidente, es la pérdida de una pala, sobre las otras hipótesis que investigamos. Por los daños, por la similitud, por el nivel de destrozo, porque el piloto no alcanzó a dar ninguna señal de aviso”, sostuvo.

    Según explicó, “si el avión hubiese caído estructuralmente, al menos con el golpe, el ELT (Transmisor de Localización de Emergencia) debiera haber reaccionado al cambio brusco de gravedad, el Flightcell también habría avisado, entonces lo que nos concluye que la destrucción fue en el aire y en forma instantánea”.

    En la misma línea, el perito sostuvo que el tipo de deformación de las partes periciadas “nos sugiere que fue producto de fuerzas, un evento de alto impacto, de fuerzas multidireccionales, que no es cuando cae el agua, sino que en la destrucción del fuselaje en el aire”.

    Durante la audiencia, otro de los puntos abordados por el perito fue la condición de aeronavegabilidad del Hércules C-130, apuntando que no contaba con una certificación plenamente verificable al momento del accidente.

    “No pudimos estructurar o verificar o consolidar algún momento completo de certificación de la aeronavegabilidad del avión desde su recepción”, sostuvo el perito, añadiendo que este no se encontraba aeronavegable al momento del siniestro.

    Otro de los aspectos expuestos dice relación con el estado de los equipos de emergencia a bordo, señalando que se detectaron diversos elementos vencidos, entre ellos bengalas y otros dispositivos.

    “La fecha de inspección de las balsas, en el programa de mantenimiento, aparecía que esto se había inspeccionado en 2019. Las cuatro balsas, sin observaciones. Pero aquí se constata que habían al menos cuatro elementos vencidos”, detalló.

    Más sobre:Hércules C-130FachHangarCaída

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