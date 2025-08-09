SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El Tren de Aragua y la liberación del sicario

Pablo UrquízarPor 
Pablo Urquízar
Audiencia de formalizacion de 3 sujetos que participaron en el asesinato de comerciante de Barrio Meiggs JAVIER TORRES/ATON CHILE

La reciente liberación de un presunto sicario del “Rey de Meiggs”, vinculado al Tren de Aragua, ha conmocionado al país. No solo por la gravedad del hecho en sí, sino por la cadena de “errores” —y horrores— que lo rodean, todos bajo investigación del Ministerio Público. Las múltiples “equivocaciones” permiten, con justa razón, pensar lo peor.

Sin embargo, el problema más profundo no es solo la inexplicable excarcelación de Alberto Carlos Mejías. Lo complejo es el trasfondo: la consolidación del Tren de Aragua en Chile, y lo poco que se ha reflexionado públicamente sobre la amenaza real que esta organización representa.

A comienzos de este año, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera por representar “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”. Hoy comparte lista con grupos como Hezbolá y Al Qaeda. Su origen es elocuente: nació y se fortaleció en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y desde allí expandió su influencia criminal por Latinoamérica, incluyendo a Chile.

Su líder, Héctor “Niño” Guerrero, es buscado internacionalmente. EE.UU. ofrece 5 millones de dólares por información que permita su captura. El Tren de Aragua está operando en Chile. Regiones como Arica, Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los Lagos han reportado su presencia. Su estructura descentralizada y su capacidad de adaptación dificultan aún más la respuesta estatal.

El Tren de Aragua no es solo una organización criminal. Es una red que usa el terror como herramienta operativa. En Chile, el caso más emblemático ha sido el secuestro, tortura y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado político. Según la Fiscalía, el crimen habría sido ordenado por el gobierno venezolano a través de la banda. También están el frustrado plan para atacar con explosivos dos tribunales y una cárcel en Arica, y los asesinatos de dos testigos protegidos en causas contra la organización, en Concepción.

A esto se suma un catálogo criminal amplio: homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, trata de personas y lavado de dinero. Se trata de una red con múltiples especialidades y una logística transnacional consolidada. No es una banda más: es, sin duda, la principal amenaza a la seguridad nacional.

El Tren de Aragua y lo que representa se ha convertido en el enemigo número uno de los derechos y libertades fundamentales en Chile. Y como tal, debe ser abordado como un objetivo estratégico nacional, mediante una respuesta que combine inteligencia, control penitenciario, cooperación internacional y protección efectiva a víctimas y testigos.

La liberación del presunto sicario del “Rey de Meiggs” es gravísima. Pero lo más crítico —y sistémico— es la posible organización a la que se le vincula, que ya opera como un actor paralelo al Estado en diversos territorios de Latinoamérica. Ignorarlo sería un error que el país no puede permitirse.

Por Pablo Urquízar M., académico de Derecho y coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello.

Más sobre:MeiggsLT SábadoRey de MeiggsSicarioSicario MeiggsTren de AraguaSicariatoMinisterio PúblicoAlberto Carlos MejíasPablo UríquzarUNAB

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”

La barrera del 30% de Jara que inquieta al oficialismo

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

El repliegue de Tohá y Winter, los perdedores de la primaria

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli: “Hemos sido poco claros en explicar por qué nuestro proyecto es el mejor para Chile”

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

4.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”
Chile

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”

La barrera del 30% de Jara que inquieta al oficialismo

El repliegue de Tohá y Winter, los perdedores de la primaria

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles
Negocios

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles

CAP anota pérdidas trimestrales ante negativo desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors
El Deportivo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors

Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari

El estratosférico bono que ganará Joaquín Niemann si se corona campeón del LIV Golf

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?
Mundo

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Elecciones en Bolivia: ¿La derecha retorna al poder y se acaba el ciclo del MAS?

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?