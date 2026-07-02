SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Emociones y política: en búsqueda de lo razonable

    Marisol PeñaPor 
    Marisol Peña
    30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El rechazo de la acusación constitucional deducida en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau constituye un escenario propicio para reflexionar sobre la relación entre las emociones y la actividad política. Este tema ha sido abordado por filósofos de orientaciones diversas como Martha Nussbaum y Agnes Heller.

    La pregunta básica que se ha levantado es si existe un conflicto insuperable entre la razón y las emociones de forma que estas últimas operen como un bloqueo para que se impongan decisiones razonables.

    En lo que se refiere a la acusación constitucional mencionada resultó razonable que un grupo de diputados activara este mecanismo, porque no puede desconocerse que se trata de una herramienta prevista en la Constitución y que forma parte de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Del mismo modo resultó razonable que se develara, ante la opinión pública, un conjunto de inconsistencias que incidieron en la estimación de la trazabilidad de los fondos fiscales hacia el futuro. Ellas condujeron a que el actual gobierno heredara una deuda que, indiscutiblemente, complica el cumplimiento de sus propias metas. También es razonable que el solo conocimiento de la complicada situación fiscal heredada generara emociones de indignación, frustración y desaliento en diversos sectores de la ciudadanía, las que se asociaron al anhelo de perseguir las responsabilidades respectivas.

    Sin embargo, lo que no ha resultado razonable en todo esto es que se activen emociones desmedidas que cifran esperanzas en un instrumento como la acusación constitucional que claramente es un último recurso, sin que se haya podido explicar, por los acusadores, por qué no se ejercieron previamente mecanismos que son propiamente de fiscalización política como la interpelación y la constitución de comisiones investigadoras. Las inconsistencias quedaron en evidencia mucho antes de asumir el actual gobierno porque habían sido constatadas, entre otros, por el Consejo Fiscal Autónomo como lo explica la propia acusación.

    La serie de recriminaciones que ha acarreado el rechazo de la acusación constitucional sólo contribuye a incentivar un nivel de emocionalidad ciudadana que no contribuye a una evaluación objetiva y razonable de lo acontecido. En otras palabras, levantan enemigos donde no hay, porque la mayoría de los parlamentarios estuvo de acuerdo en que las inconsistencias habían existido, pero que su persecución topaba con deficiencias en la redacción de la acusación y con déficits normativos que impedían perseguir las responsabilidades a través de ese mecanismo.

    Las emociones acompañan inevitablemente la actividad política, pero debe realizarse un esfuerzo porque ellas se mantengan dentro del límite de lo razonable explicando debidamente a la opinión pública cuáles son los verdaderos alcances de las herramientas jurídicas y enfatizando la idea de que, en definitiva, en una democracia, es el pueblo quien exige las responsabilidades finales: en las urnas.

    Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

    Más sobre:Acusación constitucionalEvaluación objetivaActividad políticaRazonabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: aprobación de Kast cae a 38% y un 51% está en contra de indultos a exuniformados condenados tras el 18-O

    Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.

    Desde el gobierno cierran la puerta a focalización: AChM se reúne con ministro Quiroz por contribuciones en megarreforma

    Junta de accionistas de Masisa aprueba aumento de capital para incorporar a un socio y así prepagar deuda

    Intervención de más de 4.200 metros cuadrados: GORE de Santiago completa restauración de fachadas en barrio Concha y Toro

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Chile, el país del “paga moya”

    Chile, el país del “paga moya”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Cadem: aprobación de Kast cae a 38% y un 51% está en contra de indultos a exuniformados condenados tras el 18-O
    Chile

    Cadem: aprobación de Kast cae a 38% y un 51% está en contra de indultos a exuniformados condenados tras el 18-O

    Desde el gobierno cierran la puerta a focalización: AChM se reúne con ministro Quiroz por contribuciones en megarreforma

    Intervención de más de 4.200 metros cuadrados: GORE de Santiago completa restauración de fachadas en barrio Concha y Toro

    Junta de accionistas de Masisa aprueba aumento de capital para incorporar a un socio y así prepagar deuda
    Negocios

    Junta de accionistas de Masisa aprueba aumento de capital para incorporar a un socio y así prepagar deuda

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos
    Tendencias

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    “Es el último baile”: la hermana de Cristiano Ronaldo confirma su retiro de la selección de Portugal tras el Mundial
    El Deportivo

    “Es el último baile”: la hermana de Cristiano Ronaldo confirma su retiro de la selección de Portugal tras el Mundial

    La preocupación de Lionel Scaloni en Argentina durante el Mundial: “Francia y Brasil van a estar hasta el final”

    Venta clave en el Elche: la figura que se va a la Premier League y le deja el camino libre a Lucas Cepeda

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

    Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.
    Mundo

    Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.

    Google deberá indemnizar a medios franceses con 126 millones de euros por prácticas abusivas en publicidad digital

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido