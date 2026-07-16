Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Qué duda cabe, Chile está enfrentando una emergencia laboral. Tenemos casi un millón de desocupados, de los cuales 440 mil son mujeres y 240 mil son jóvenes. Y lo más preocupante es que alrededor de un tercio de los desocupados no han encontrado trabajo en más de un año y la informalidad sigue aumentando. En este contexto el gobierno ha declarado estar en modo empleo.

A pesar de esa afirmación, la atención pública se ha centrado en la tramitación del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social, megaplan que tiene por objeto potenciar el crecimiento económico del país mediante un conjunto de importantes reformas estructurales. Si bien es cierto que una mayor tasa de crecimiento económico es probablemente la mejor manera de aumentar el empleo, y que también es verdad que el citado proyecto lo logrará, sus efectos principales no serán inmediatos.

Es por ello y para coordinar la adopción e implementación de las distintas medidas pro empleo que está tomando el gobierno, que éste creó la Mesa Interministerial de Empleo.

Un objetivo ya definido es crear en los próximos meses al menos unos 50.000 empleos mediante subsidios directos, recursos adicionales canalizados por medio del Sence, mayores fondos para programas de Sercotec y -muy importante- financiamiento adicional para la Subdere, este último destinado a programas de generación de empleos de los municipios y en las regiones.

A estas medidas se deben agregar otras, si es que se desea tener -en el corto plazo- un impacto significativo sobre el empleo. Es necesario adelantar la implementación de programas de vivienda y obras públicas, aprobar la ley de sala cuna universal, y flexibilizar muy significativamente el mercado laboral. Al respecto, en el caso de desvinculaciones, el mes por año de servicio debe ser reemplazado por una indemnización a todo evento, y se debe permitir que empresarios y trabajadores acuerden la forma en que se deben enterar las 40 horas semanales de trabajo. Al contrario de lo que sostienen algunos en la oposición al gobierno, estas medidas flexibilizadoras respetan la legislación laboral vigente y benefician tanto a los trabajadores como a los empresarios.

En resumen, el gobierno está consciente de la emergencia laboral que está enfrentando. Para superarla está impulsando una serie de reformas estructurales que debieran aumentar significativamente la tasa de crecimiento económico del país y, como consecuencia, aquella del empleo. Sin embargo, eso no resuelve el angustiante problema del desempleo en el corto plazo. Para aliviarlo, el gobierno está implementando un programa que incluye subsidios directos para los desempleados más vulnerables, la aceleración de los programas de vivienda y obras públicas, e importantes medidas de flexibilización del mercado laboral.

Por Rolf Lüders, economista