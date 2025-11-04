Entre desamparo y esperanza

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando aparece en los relatos el secuestro, el narcotráfico ha hecho lo suyo y a su vez la corrupción se ha entrometido en las instituciones, el desamparo nos envuelve, sin embargo con estas elecciones, destella la oportunidad de ordenarse y lentamente recuperar la esperanza y las bases comunes. No creemos en héroes ni heroínas, no pretendemos que la realidad se vuelque del todo y menos de un instante a otro, solo buscamos que el baile de máscaras finalice, reglas racionales que beneficien a todos, hacer más con menos, de manera de ir recuperando la confianza y volver a crecer.

Alejandra Velasco Ibáñez

Abogada