SEÑOR DIRECTOR:

El estadio Claro Arena de Cruzados lleva tres eventos desde su inauguración el 23 de agosto de 2025. Los dos primeros con victorias de la UC, y el tercero, un recital de Lionel Richie.

Hubo mucha presión para la reapertura por parte de Cruzados y de los hinchas de la Católica, todos los cuales ya estaban cansados de jugar en Santa Laura y querían disfrutar de su extraordinario estadio, pero ahora, con el propósito de que se pueda seguir disfrutando de la maravilla, llegó la hora de preocuparse de las externalidades negativas que está causando sobre los vecinos de San Carlos de Apoquindo, los que ya están mostrando señales de intranquilidad por los problemas que causan partidos y recitales, y miran con susto octubre que viene recargado con los recitales de Ricky Martin. Necesitamos cuidar la gallina de los huevos de oro.

Hasta ahora el impacto principal son los mal estacionados y los tacos que se producen al ingreso y salida, todos los cuales serían peores por no ser por la presencia de inspectores municipales de las direcciones de Seguridad y de Tránsito. La municipalidad nunca va a abandonar a sus vecinos, pero vamos a necesitar que Cruzados busque que se usen más intensamente los servicios de transporte público, o bien se coloquen buses de alimentación que disminuyan el uso de vehículos particulares.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Concejal por Las Condes