SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Éxodo: el regreso del ‘Sí’ a La Moneda

Cristóbal OsorioPor 
Cristóbal Osorio
Evelyn Matthei, José Antonio Kast (Fotos: Aton)

En la historia bíblica el “Éxodo” refiere al capítulo en el cual los israelitas -guiados por Moisés- logran huir de Egipto y la esclavitud, al costo de vagar por 40 años en el desierto antes de llegar a la “Tierra Prometida”, sin que el profeta pueda alcanzarla.

En su versión local, profana y en formato político, aquella derecha chilena que votó “Sí” a Augusto Pinochet con convicción, está a punto de terminar su larga travesía, la cual acabará cuando uno de los suyos logre ganar una elección presidencial, llevando al sector a los orígenes de su identidad e ideas. En casi perfecta sincronía, esto ocurriría 42 años después de la fundación de la UDI, si es que gana José Antonio Kast, uno de los epígonos del fundador del partido, Jaime Guzmán, derrotando a Evelyn Matthei, quien paradojalmente milita en la UDI, aunque representa aquella derecha que asumió como un error el apoyo al general en 1988.

Hoy existen altas probabilidades que Kast logre llegar a la Tierra Prometida del aparato del Estado, y con él la oportunidad de revancha por parte de aquellos miembros de la derecha que fueron derrotados por Sebastián Piñera en la conquista de la hegemonía del sector. Algo que el ex Presidente logró al crear el sentido común que indica que el “Sí” fue un error y que los más fervientes partidarios del Gobierno de Pinochet, eran sus “cómplices pasivos”. Su llegada a La Moneda, a partir de esa corrección, parecía respaldar su tesis; solo una derecha de centro, liderada por alguien como él y capaz de promover la paz social, podría conquistar el poder.

Hoy también está transcurriendo un segundo éxodo en las filas de la derecha que permite ver cómo se está disputando la hegemonía del sector, más allá de lo electoral.

Se trata de los casos del ex alcalde Rodolfo Carter, ex UDI, quien luego de frustrarse su aspiración presidencial decidió pasarse a las filas de Kast; Bernardo Fontaine, un conspicuo miembro de una familia de derecha tradicional, históricamente vinculado a RN, quien al no encontrar el sitio que creía que merecía en el comando de Matthei, se cambió de tienda; y Rodrigo Álvarez, ex ministro de Piñera, ex presidente de la Cámara, y quien pasó a un segundo plano luego de que tuviera que renunciar a la cartera de Energía al considerarse indecorosamente excluido de las negociaciones en las protestas de Aysén de 2012.

En suma, descuelgues por razones individualistas, que no terminan de vestir a Kast con los necesarios cuadros técnicos que requiere mostrar urgentemente, y que demuestran, por ahora, sólo apoyos de desafectados, oportunistas y heridos políticos. E ingenuos, pues es sabido que el momento clave para mostrar respaldo y mover la aguja es en la antesala del balotaje, cuando se desgrana el choclo, se pasan cuentas, se estrechan las manos de quienes tienen algo que negociar, y donde el discolaje es solo mercadería para el trapicheo.

Una situación que muestra que las dinámicas de la derecha no han cambiado, pese al giro ideológico ante un probable triunfo de Kast, pues estos frívolos cambios de bando demuestran que sigue imperando una lógica de relaciones entre patrones e inquilinos, donde unos demandan lealtad y otros prebendas, sin que medie un proyecto ni menos un vínculo ideológico de restauración autoritaria nostálgica. O sea, solo un crudo interés detrás de una disputa hegemónica en la cual sigue siendo más importante el quién de los líderes que el qué de las ideas.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.

Más sobre:EleccionesKastMattheiChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Marcela Cubillos en modo campaña: el despliegue digital de la exministra en favor de candidatos republicanos

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología
Chile

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

El regreso de Los Tatas del Pan
Negocios

El regreso de Los Tatas del Pan

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid
El Deportivo

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara
Cultura y entretención

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

Eduardo Carrasco de Quilapayún y su nueva vida en Europa: “En Francia me voy a morir bien, en Chile yo estaba solo”

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.
Mundo

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Trump y su acusación contra Maduro por narcotráfico hacia EE.UU.: ¿Qué dicen los datos realmente?

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo