SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

FES: correr un tupido velo

Daniel RodríguezPor 
Daniel Rodríguez
20 AGOSTO 2025 EL MINISTRO DEL INTERIOR; ALVARO ELIZALDE, MINISTRO DE EDUCACION; NICOLAS CATALDO; MINISTRA SEGPRES, MACARENA LOBOS Y EL MINISTRO DE HACIENDA; MARIO MARCEL. DURANTE SESION DE SALA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE CREA NUEVO INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ESTUDIOS SUPERIORES. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó casi sin cambios el proyecto de ley que condona parcialmente y reorganiza la deuda del CAE, y crea el FES para reemplazarlo. Si bien era lo que se esperaba (al gobierno le sale fácil desarticular a la oposición en esa corporación) llamó la atención que no se recogiera ninguna de las profundas críticas que hicieran en la tramitación, tanto a nivel técnico como fiscal.

El proyecto afecta la autonomía y el financiamiento de las instituciones de educación superior, reduciendo sus ingresos y haciéndolas dependientes 100% del Estado. Al prohibir el copago, se afecta especialmente a las universidades de mayor prestigio y calidad del país, se detiene el crecimiento de las universidades emergentes y se da un golpe muy duro a la investigación y desarrollo, que ocurre en las casas de estudios. Y, lo que es quizás más grave, simplemente se destruyen los proyectos no gratuitos, así de simple. Todos los rectores que fueron invitados lo dijeron. El gobierno no dijo ni sí, ni no. Decidió correr un tupido velo sobre el asunto, y la Cámara aprobó.

El proyecto no es un fondo revolvente, como se ha defendido, sino un sistema de reparto financiado con un impuesto a los graduados dentro de la clase media (el 60% del país vulnerables, recordemos, ya estudian gratis su educación superior, a costa del estancamiento histórico de la educación parvularia y básica). Un 40% de los estudiantes que usen el FES pagará más que el valor de sus estudios, para financiarle la carrera al 60% restante de los usuarios FES, y todos ellos pagarán la gratuidad de Bachelet, con sus impuestos. El sobrepago –como se le ha llamado– no tiene tope, y afectará especialmente a los estudiantes técnico-profesionales de los institutos. El gobierno reconoció esto, asegurando con una indicación que, tras 18 años de pago, quienes hayan pagado 3,5 veces el valor de su carrera, podrían dejar de retribuir. La Cámara, al parecer conmovida con la generosidad de la propuesta, corrió un tupido velo sobre el asunto, y aprobó.

El Consejo Fiscal Autónomo emitió un informe preliminar que presentó ante la Cámara de Diputados. Documentó varios riesgos fiscales que se derivan del diseño del proyecto, y cuestionó que el gasto significativo que el Estado deberá ejecutar por el FES pueda ser clasificado como inversión, dado que no se puede valorizar. El Consejo hizo ver que son necesarias más simulaciones, para poder aquilatar los posibles impactos y riesgos, y que los supuestos para estimar el costo debían someterse a escrutinio más abierto. En palabras simples: si tienes gastos ciertos, pero ingresos inciertos, no te puedes dar el lujo de ser exageradamente optimista. Pero las observaciones del Consejo no fueron correctamente contestadas. La Comisión de Hacienda de la Cámara manifestó varias veces que las respuestas eran incompletas e insuficientes, que no había claridad sobre las implicancias financieras del proyecto. Pero el ahora exministro Marcel decidió correr un tupido velo sobre el asunto. Y la Sala de la Cámara aprobó.

En un acto lamentable, el oficialismo en la Cámara de Diputados se negó a ejercer una mirada crítica sobre el proyecto propuesto, y lo aceptó sin cambios. No sólo no quiso mejorarlo (el diputado Santana, que hizo ver observaciones, no fue considerado adecuadamente) si no que decidió dejar pasar los errores que tiene al Senado. Se negó a su labor legislativa, en una mala connivencia mal entendida con el gobierno.

¿Levantará el velo el Senado?

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

Más sobre:Educación superiorFinanciamiento educacionalFES

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Representa lo mejor de Chile de los últimos 35 años”: exministros de Lagos elogian a Marcel y también defienden a Grau

Chile condena aprobación de asentamiento israelí que crea 3.400 viviendas en Cisjordania

Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

Timonel UDI sobre llegada de Grau a Hacienda: “Le falta tonelaje, pero hay que darle una oportunidad”

Mulet asegura que militantes del FRVS que son funcionarios de gobierno han recibido amenazas para declinar sus candidaturas

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Chile condena aprobación de asentamiento israelí que crea 3.400 viviendas en Cisjordania
Chile

Chile condena aprobación de asentamiento israelí que crea 3.400 viviendas en Cisjordania

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre
Negocios

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”
El Deportivo

Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”

“Hay manchas hemáticas”: en Argentina ordenan la clausura del estadio de Independiente

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina
Finde

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis
Cultura y entretención

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal
Mundo

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal

La ONU confirma la hambruna en Gaza: más de 500.000 personas en situación “catastrófica”

El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos