SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gobernar juntos, dividirse en la oposición

    María José NaudonPor 
    María José Naudon
    15-01-2026 PAULINA VODANOVIC FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La polémica tras el fallo del caso Gatica no es un hecho aislado: vuelve a exponer la fractura persistente entre el FA–PC y el Socialismo Democrático.

    El Frente Amplio nació, precisamente, como reacción a lo que consideró la debilidad moral y política de la Concertación. Su relato fundacional se apoyó en la idea de una izquierda que había administrado —cuando no naturalizado— el modelo neoliberal y renunciando a transformaciones estructurales en nombre de la gobernabilidad. Frente a ese diagnóstico, el FA se presentó como una “nueva izquierda”; y el Socialismo Democrático, debilitado, no logró defender con claridad su legado.

    La tensión, entonces, no es nueva. Lo novedoso es que hoy, lejos de la convivencia forzada del gobierno y de la amalgama del poder, la distancia se exhibe sin filtros. Ya en la primera vuelta presidencial de 2025 esa incomodidad quedó a la vista: la alianza operó más como una suma aritmética que como un proyecto político compartido. En ese tramo, además, el Frente Amplio acumuló varios episodios de reafirmación identitaria, como si necesitara recordarse —y recordarle a los suyos— quiénes eran.

    El fallo del caso Gatica terminó de poner las cartas sobre la mesa. Las reacciones del Frente Amplio y del Partido Comunista —con el propio Presidente incluido—, rápidas, estridentes y cargadas de juicio moral, contrastaron con el tono que esperaban sectores del mismo oficialismo. No se trató de una discusión técnica ni jurídica: fue una disputa de identidad.

    Por eso no pasó inadvertida la dureza de las palabras de la exministra Carolina Tohá, cuando calificó esas reacciones como “inaceptables, irresponsables y desleales”, y como prueba de que “no aprendiste nada”. Cuando alguien que ha estado en el corazón del poder habla así, no solo discrepa: delimita.

    Con independencia de cómo se resuelva este episodio, los hechos permiten esbozar al menos tres hipótesis:

    Primero, si el conflicto sigue escalando y no emerge un mecanismo creíble de conducción común, la oposición podría tender a una fragmentación competitiva: recriminaciones públicas, votos desalineados y una disputa abierta por liderazgo que erosione cualquier relato compartido.

    Segundo, si la moderación fue principalmente instrumental —un medio para gobernar más que un aprendizaje sólido—, el Frente Amplio y el Partido Comunista podrían replegarse hacia una reafirmación identitaria, endureciendo el tono y marcando distancia del Socialismo Democrático, incluso a costa de tensionar o romper la ya frágil estructura sobre la que han operado.

    Tercero, si ambas dinámicas convergen, la nueva oposición podría estabilizarse en un modo de alto volumen: beligerancia permanente, confrontación constante y ocupación sistemática del espacio mediático y de la protesta como método político.

    Todo esto debiera quedar sobre la mesa —para el Socialismo Democrático y también para el futuro gobierno— como una pregunta central del diseño: qué arquitectura política, qué reglas de coordinación y qué tipo de conducción se requieren para gobernar en esta nueva realidad. Porque lo ocurrido no es solo un conflicto interno. Es una advertencia sobre los límites de una coalición que, fuera del poder, vuelve a mirarse al espejo.

    Por María José Naudon, abogada

    Más sobre:IzquierdaCaso GaticaNueva oposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones
    Negocios

    Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1
    El Deportivo

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha