SEÑOR DIRECTOR:

El revuelo que ha causado la película “Homo Argentum” en la nación trasandina, y más aún, el rasgamiento de vestiduras que han ocasionado las recientes declaraciones del conocido actor que la protagoniza, dejan de manifiesto la vigencia de una de las famosas frases del príncipe Hamlet en la obra homónima que nos regaló el Bardo de Avon: “El propósito de una representación (obra de teatro), al principio y ahora, era y es sostener, por así decirlo, un espejo que refleje la propia naturaleza; mostrar a la virtud su propio rostro, al vicio su propia imagen, y al tiempo y la época sus formas y tensiones”.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil