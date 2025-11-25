BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Inquietante situación de la Justicia

    Hernán LarraínPor 
    Hernán Larraín
    Inquietante situación de la Justicia Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Nada parece poner fin a las inquietudes y revelaciones que siguen emergiendo sobre actuaciones dentro del Poder Judicial desde el caso “Audio”. Los hechos que se filtran a los medios y redes sociales han tejido una trama de conjeturas que genera desazón. Jueces, abogados, políticos y ministros de fe aparecen involucrados en prácticas que no constituyen simples faltas al trato social, sino conductas éticas y, eventualmente, delictuales. En pocos meses han sido destituidos dos ministros de la Corte de Apelaciones, dos de la Corte Suprema y un tercero enfrenta graves cuestionamientos con procedimientos en curso.

    La existencia de causas criminales abiertas obliga a la prudencia y a no opinar sobre ellas ni sobre las personas investigadas. Sin embargo, es inevitable asumir que enfrentamos una crisis de la justicia sin precedentes, que afecta a las instituciones comprometidas y profundiza el malestar ciudadano instalado respecto de su funcionamiento.

    Dos ámbitos atraviesan los casos conocidos: la interferencia indebida en los procesos de nombramientos y el tráfico de influencias, soborno o intromisión ilícita para obtener fallos favorables. Ambas prácticas, igualmente repudiables, constituyen abusos de poder que golpean atributos esenciales de la jurisdicción: la independencia interna y externa de los jueces y su imparcialidad al resolver.

    Aunque la gran mayoría de quienes integran el sistema judicial actúa con honestidad y probidad, la mancha se expande sobre tribunales y auxiliares de la justicia. Resulta doloroso decirlo, pero la situación interpela a la Corte Suprema, como órgano máximo y titular de la superintendencia de la judicatura. Su liderazgo está en cuestión y exige una respuesta rectificadora y ejemplar: reforzar la ética de sus integrantes, asegurar la unidad de la jurisprudencia, contener el activismo judicial y desprenderse de sus atribuciones de gobierno judicial serían pasos decisivos para recuperar confianza y certeza jurídica.

    El nuevo gobierno y el legislador también están obligados a actuar con decisión, sin repetir medias tintas o efectuar concesiones como ocurrió con la reforma notarial. Se requieren cambios efectivos en los procesos de nombramiento, en la administración y en la gestión autónoma de recursos, y en la formación de los magistrados, si se pretende enfrentar la crisis de raíz.

    El llamado alcanza a las universidades que forman a los abogados y a los gremios que agrupan a dichos profesionales y a jueces, fiscales y ministros de fe. Las falencias evidenciadas en su labor son evidentes y deben responder ante la ciudadanía explicando qué harán para revertir este panorama desolador.

    Corresponderá a los tribunales definir la verdad jurídica en los ilícitos imputados. Pero lo crucial descansa en la decisión de quienes deben honrar con fidelidad su compromiso institucional. Hoy están todos convocados a actuar con firmeza, antes de que la corrupción se convierta en norma y la justicia quede reducida a una mera bagatela.

    Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario

    Más sobre:Poder JudicialCaso Audiojuecestribunales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Pardow valora rechazo de acusación constitucional y dice que “se basaba en hechos falsos”

    Trama bielorrusa: Fiscalía de Los Lagos investigará pagos del conservador Yáber a Matías Walker y Cristián Araya

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow
    Chile

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”
    Negocios

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación
    El Deportivo

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Repasa la goleada de Chelsea sobre Barcelona en la Champions League

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General
    Mundo

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?