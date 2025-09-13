SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Jara contra sí misma

Josefina AraosPor 
Josefina Araos
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“Es evidente que hubo una suerte de todos contra Jara”, afirmó el diputado Tomás Hirsch, vocero de campaña de la candidata presidencial del oficialismo. Así formuló su evaluación del primer debate entre los ocho postulantes a La Moneda. No podía decir algo muy distinto: pocos han discutido la extendida conclusión de que Jeannette Jara tuvo la peor performance el miércoles pasado. Y su vocero, por cierto, tiene que salir a defenderla.

Sin embargo, la autocomplacencia es mala consejera en política. Que la hostilidad hacia Jeannette Jara haya sido real –basta recordar la fijación de MEO con su figura– no dice nada respecto de la calidad de su propia participación. El mal desempeño de la candidata no se debe a que fuera objeto de la mayoría de las interpelaciones –motivadas por su supuesto estatus de favorita, como dijo Bárbara Figueroa–, sino al hecho de que no supo responder a ellas. Y mal que mal, para eso son los debates. Jeannette Jara se vio incómoda, a la defensiva, evasiva y a ratos hostil. “No, ¿para qué?” afirmó cuando los periodistas le preguntaron si respondería a Johannes Kaiser su consulta sobre el costo que tendría el subsidio al empleo propuesto en su programa. No se trataba de un emplazamiento particularmente duro, que justificara el silencio despreciativo de Jara. Pero ella se mostró ofuscada y algo agresiva de más. Y ya sabemos: el que “se pica”, pierde. Evelyn Matthei hizo en cambio lo contrario: cuando Franco Parisi la interrogó por su “traición” a Piñera por el caso Kioto, reconoció haberse equivocado, relató su reconciliación con el expresidente y no se detuvo ni un momento a discutir con su adversario. Logró así ponerse por encima de la rencilla y dejar a Parisi en evidencia. A diferencia de Jara, Matthei fue la mejor evaluada del debate.

El mal desempeño de Jeannette Jara entonces excede con mucho lo que puedan haber hecho contra ella sus adversarios, y pasa más bien por los problemas estructurales que caracterizan su candidatura. La evolución de las encuestas en las últimas semanas y los ruidos y tensiones de su coalición son también reflejo de esos problemas. En alguna medida, Jara está en un lugar imposible, y en el peor momento. En medio de crisis que se han ido acumulando en materias que le quedan lejos a la izquierda y en particular al PC (migración, seguridad, economía), la exministra del Trabajo debe ofrecer respuestas que hace apenas un par de años atrás eran despreciadas por su entorno. No tiene entonces cómo sostener con credibilidad el tipo de liderazgo y propuestas que hoy demanda la ciudadanía. Por eso hace algunas semanas anunciaba que disminuiría su participación en debates, y por eso ahora al tener que estar en uno de ellos prefirió no responder a sus interpeladores. Porque arriesga todo el tiempo a parecer que encarna una farsa.

No sirve entonces la hipótesis del “todos contra Jara” para explicar sus dificultades; la causa central es más bien una suerte de tragedia: el hecho de que su propia historia (y la de su sector) le juega en contra. No le queda por lo mismo otra alternativa que sumirse en el silencio, en la victimización o la molestia. Pero nada de eso permite crecer. Y el problema es que en una carrera presidencial tan abierta y en un escenario tan volátil como este (y aquí valga la advertencia para todos) quien no crece, por lo general, cae.

Por Josefina Araos, investigadora del IES

Más sobre:Debate presidencialCampañaJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Detienen a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú: robo fue avaluado en más de $6 millones

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias
Chile

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship
El Deportivo

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

DT del Barcelona carga contra la selección de España por Lamine Yamal: “No cuidan al jugador”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia
Mundo

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté