SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Jara y el síndrome Guillier

Camilo FeresPor 
Camilo Feres
Jara y el síndrome Guillier

Para la elección de 2017, el oficialismo -entonces agrupado en la Nueva Mayoría- enfrentaba diversas tensiones. Tributarios de un gobierno marcado por sus conflictos internos y por el caso Caval, la posibilidad de reelección se asomaba como incierta y existía el temor no solo a que Bachelet entregara por segunda vez el gobierno a la oposición, sino a que el resultado del experimento neomayorista derivara en una superación desde la izquierda o en una regresión concertacionista.

Ante ese escenario, las tesis de los diversos grupos diferían en forma y fondo y poco a poco los partidos empezaon a encontrar en Alejandro Guillier, que mostraba una posición ascendente en las encuestas, una vía de resolver, al mismo tiempo, la necesidad de contar con una carta competitiva y de no entregar la hegemonía del sector a los dos polos que la disputaban. La historia es conocida: la promisoria posición de Guillier tendió a estancarse al punto que casi no le alcanzó para pasar a segunda vuelta. Y perdió contundentemente la segunda.

El caso de Guillier, aunque específico de su época, presenta varias similitudes con la situación que hoy enfrenta Jeannette Jara en su esfuerzo por consolidar un holgado triunfo interno para convertirlo en orden y competitividad con miras a la elección.

Tal como Jara, Guillier convenció inicialmente por su crecimiento en encuestas, por su cercanía y por su carácter llano. Mientras fue candidato “contra Lagos”, esas condiciones le valieron apoyo y unidad suficiente para imponerse, pero una vez que el exmandatario salió de escena -traición socialista mediante-, la campaña del periodista no leyó adecuadamente el cambio de escenario y comenzó un estancamiento que hizo resaltar las diferencias internas y los errores del propio candidato.

Ante esta realidad, los partidos hicieron lo usual: alejarse, criticar la conducción, las estrategias y demandar golpes de timón (cada uno llevando agua a su molino). Frente a esto, el comando de Guillier se aferró en las supuestas fortalezas personales del candidato y su aparente conexión directa con las audiencias. El resultado fue el de una campaña que se fue alejando de su condición de amenaza real al piñerismo y en la que el candidato se encerraba en un círculo de leales cada día más estrecho.

Muchos de estos elementos se repiten hoy, incipientemente, en torno a la candidatura de Jeannette Jara. Tras erigirse como la más idónea para derrotar a Tohá y aunar voluntades diversas con ese fin, la estrategia de Jara parece no encontrar el tono para dar el salto de la campaña de primarias a la nacional. La confluencia de esto con un cierto estancamiento en encuestas ha desatado la diáspora y tironeo de los partidos y, en ese contexto, los errores y vaivenes de la campaña sobresalen por el contraste que generan los intereses contrapuestos.

De ser acertada la afirmación que Marx hacía sobre la repetición de la historia -a la que aludía Hegel-, Jara debería observar con atención la tragedia de Guillier, porque aún está a tiempo de evitar repetirla como farsa.

Por Camilo Feres, director de Asuntos Políticos y Sociales de Azerta

Más sobre:Alejandro GuillierJeannette Jaraencuestas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios
Chile

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia
Negocios

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”
Mundo

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos