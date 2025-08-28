SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Jeannette Jara: ¿demócrata o socialdemócrata?

Valentina VerbalPor 
Valentina Verbal
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Si decimos que la política es una actividad colectiva, puede a la vez concluirse que la consistencia de sus líderes depende no solo de sus propias convicciones, sino también de la de los partidos y equipos que los siguen. En este sentido, aunque sea cierto que Jeannette Jara haya transitado desde el comunismo a la socialdemocracia, la gran pregunta es si este tránsito lo están haciendo también los miembros de su coalición. A la luz de la campaña de primarias de Gonzalo Winter (recuerde el lector la “Mesa del poder” de la Franja Electoral) y las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del PC —el partido de Jara—, no resulta tan claro que ella esté siendo bien acompañada en el referido tránsito. Para el caso de Carmona, tómese en cuenta no solo sus críticas a la política económica impulsada por Marcel, sino también su simpatía con la reforma judicial llevada a cabo por Morena en México que, mediante la elección popular de los jueces, y su consiguiente politización, ha socavado uno de los principios más esenciales de las democracias liberales, el de separación de los poderes.

Pero, además, la consistencia política se juega en el terreno conceptual. En esta línea, ¿cuál es el concepto de socialdemocracia al que habría transitado Jara? El diablo está en los detalles, como reza el dicho popular. Y lo está, en este caso, porque una cosa es la socialdemocracia escandinava y de la tercera vía inglesa que, si bien da cuenta de un Estado de bienestar fuerte, no opera en contra sino en cooperación con los privados, incluyendo al mercado. Otra cosa, en cambio, es la socialdemocracia del “otro modelo”, que descarta la participación del mercado en la provisión de los derechos sociales. Por lo mismo, si Jara adhiere a esta segunda versión, estaríamos en presencia de una suerte de revitalización del proyecto de Bachelet, por ejemplo, en materia educacional. Y de ser así, la renovación de Jara no sería más que una renovación aguada y con letra chica.

Por último, existe una tercera razón para (al menos) dudar del tránsito de Jara; en este caso, respecto de la democracia liberal y teniendo en mente el hecho más probable de que la izquierda actual pase a engrosar las filas de la oposición en el próximo periodo presidencial. ¿Respetará Jara y quienes la apoyan las reglas de la democracia? ¿Volverán ellos, como lo hicieron bajo Piñera II, a justificar la violencia, a presentar acusaciones constitucionales sin base jurídica; a tratar —incluso—, como lo vimos en 2019, de derrocar por secretaría al gobierno de derecha legítimamente electo? ¿Cambiarán las cosas en futuro? Nada es imposible, pero resulta difícil pensar que ello ocurra si recordamos la oposición fuertemente desleal a la democracia durante Piñera II, llevada a cabo no solo por Apruebo Dignidad, sino también —y casi en pleno— por el llamado “Socialismo democrático”. Y si eso ocurrió con un líder de derecha moderada y de pasado democratacristiano, ¿qué podría esperarse para un presidente situado a la derecha de la centroderecha?

Por Valentina Verbal, historiadora

Más sobre:PolíticaConsistenciaIzquierda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

3.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya
Chile

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex
Negocios

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
Mundo

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”