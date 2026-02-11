SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El pluralismo de Kast

    Claudio Alvarado RojasPor 
    Claudio Alvarado Rojas
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El verano político ha estado marcado por la intensa agenda del Presidente electo, José Antonio Kast. Es notorio el contraste con el Presidente Boric y su modo, un tanto cansino, de ejercer el poder. Pero tras esa vorágine también asoma una cuestión de fondo: la renovada aproximación de Kast al hecho del pluralismo.

    Recapitulemos. Con independencia del ruido mediático que generó su última gira, lo cierto es que en este plano JAK ha sorprendido a moros y cristianos. Es sabido que el progresismo azuzó hasta la saciedad el fantasma de la “ultraderecha” durante la campaña de 2025, e intenta reflotarlo cada vez que puede hoy. No obstante, esa narrativa (de nula eficacia electoral) no logra describir ni al Presidente electo ni a su diseño de gobierno. Así lo confirmó el discurso de Kast la noche del triunfo, cuando exigió a sus adherentes respeto para la exministra Jara; y así lo volvió a ratifcar la integración de su gabinete. Guste o no, ahí incluyó a figuras del Partido Radical, Demócratas y Evopoli. Vaya ultraderecha; vaya falta de diversidad.

    ¿Pero acaso Kast no se reunió recientemente con Bukele y con Orbán? Sí, y sin duda pudo marcar más distancia con ese tipo de liderazgos que —a diferencia del virtuoso ejemplo de Meloni— cargan con la pesada mochila de la deriva autoritaria. Con todo, el Presidente electo se cuidó de no identificarse con ellos (“las medidas no se copian, se estudian y se adaptan a la realidad nacional”, afirmó luego de observar las cárceles de Bukele). Y más importante aún, JAK se ha reunido con mandatarios de todos los sectores. Quizá el encuentro más emblemático fue el que sostuvo con Lula, en medio del cual subrayó la necesidad de cultivar una “relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas”. Al menos por ahora, Kast conversa con todos.

    Podría argüirse que eso es un mínimo y, sin embargo, ya representa un avance considerando la actitud del Presidente Boric ante otros jefes o autoridades de Estado (baste recordar sus continuos desaires a Trump, Milei o el anterior embajador de Israel). Pero hay más. En un amplio sentido, es inevitable la comparación entre esa lógica —dialogar con todos— y la manera en que vastos sectores de izquierda tienden a concebir el pluralismo. Se trata de una bandera que suelen invocar con la misma fruición con la que, en paralelo, excluyen de forma pública o soterrada a quien ose cuestionar el paradigma progresista dominante (como la nueva Ministra de la Mujer, inaceptable para la nueva ortodoxia).

    El cuadro descrito plantea un ingrato desafío para el progresismo político e intelectual, círculos donde la cancelación y la intolerancia han crecido más de lo que quisieran sus mentes más lúcidas. Pero este panorama también desafía a las derechas. De una parte, la centroderecha tradicional debe preguntarse qué la diferencia realmente (si es que algo la diferencia) de una administración como la que perfila Kast. De otra, el entorno de JAK ha de dilucidar, si quiere ser fiel a su ideario fundacional, cómo encarnar su legítima impronta conservadora sin desdibujar los ejes del gobierno de emergencia. ¿Qué decisiones, qué programas, qué agendas de largo plazo remitirán a dicha impronta? ¿O esta se recordará sólo en discursos en el extranjero?

    Estas interrogantes no son retóricas. El diálogo, la sana convivencia con los adversarios y definir prioridades a la hora de conducir la nave del Estado son sensatos e indispensables; pero ninguno de esos atributos es sinónimo de neutralidad.

    Por Claudio Alvarado R., director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

    Más sobre:KastPluralismoBoricGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Desde cocinillas defectuosas a demoliciones sin hacer: otros insólitos hallazgos de Contraloría tras megaincendio

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Lo más leído

    1.
    San José, ruega por nosotros

    San José, ruega por nosotros

    2.
    El impulso de la tecnología verde de China en América Latina está ganando terreno

    El impulso de la tecnología verde de China en América Latina está ganando terreno

    3.
    Bachelet y la ONU

    Bachelet y la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después
    Cultura y entretención

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno
    Mundo

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Gobierno de Javier Milei invita al Papa León XIV a visitar Argentina

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York