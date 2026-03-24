Kast–Quiroz: una emergencia real y fuera de guion

Un gobierno solo demuestra su temple de ‘emergencia’ cuando se enfrenta a una crisis real y fuera de cualquier previsión. José Antonio Kast atraviesa hoy ese bautismo de fuego, con los precios internacionales del crudo disparados por la escalada bélica en Irán.

Frente al alza, el ministro Jorge Quiroz tuvo dos opciones; aplicar los mecanismos de morigeración del precio del Mepco, a cuenta del incremento del gasto fiscal y la deuda pública, o sincerar la nueva situación económica y transferir los costos a los transportistas, a las cadenas de suministro y los automovilistas. Cualquier decisión tendría impacto profundo, y su explicación, potencial para un ‘sincericidio’ político.

Quiroz optó por lo segundo, en concordancia con la estrategia de copamiento de la agenda, que indica que es mejor adoptar las medidas difíciles ahora, apostando a la buena fe que produce un gobierno recientemente electo, y a la capacidad de endosar los pasivos de las decisiones a los gobernantes salientes. De este modo, la administración Kast puede aducir que ha debido cuidar el endeudamiento, dada la fragilidad de las cuentas fiscales heredadas, en un alza a causa de una guerra ante la que no hay pito que tocar.

Así están creados el drama y la trama, pero ¿es un buen libreto para Kast?

No, pues la estrategia de copamiento y de invocar una emergencia era útil mientras las cosas pudieran estar medianamente bajo control. Una guerra a casi 15.000 kilómetros, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, con un potencial de escalamiento nuclear, no lo desea ningún gobierno. Tanto es así que, aún cuidando las arcas fiscales, la dupla Quiroz-Kast deberá enfrentar una presión inflacionaria que obligará a mantener las tasas de interés altas y la inversión contenida. Dicho de otro modo, la crisis real pulveriza la puesta en escena en campaña de la emergencia, pues frente a un shock externo de esta magnitud, el guion de Kast no garantiza un final feliz.

Algo que, además, le da un excesivo protagonismo a su ministro de Hacienda, lo que puede devenir en un Síndrome Domingo Cavallo, mediante el cual Carlos Menem se vio preso de las decisiones de su colaborador; un fanático del neoliberalismo, con poca cintura pragmática. Tal vez este síndrome explique la ausencia en la crisis de la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien se pudo quedar bajo la mesa, o bien -como buena veterana de cien batallas- optar por un repliegue estratégico.

Además, este escenario complica las teatralidades de las otras emergencias.

En cuanto a la emergencia por seguridad, la agenda no ha sido copada por nuevas medidas técnicas, incrementos en las dotaciones policiales o nueva infraestructura legal, ni menos aún por grandes golpes al crimen organizado. En cambio, lo que hay es -al parecer- una ministra Trinidad Steinert cobrando cuentas personales a una alta funcionaria policial, mientras mira impávida como disminuye el presupuesto del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. A eso se suma la fractura interna por los indultos. La disputa entre el ministro de Agricultura –ex titular de Justicia de Michelle Bachelet– y el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre la autonomía del Poder Judicial, desenfoca el debate y deja en evidencia la fragilidad de la Secom, la que se ve desbordada por la faltas de disciplina básica.

Respecto de la migración, lo que hay en escena es la imagen de una zanja en construcción que no convence a nadie, comunidades migrantes en estado de alerta, y no mucho más.

En suma, una gestión desdibujada, bajo un clima de emergencia real, donde impera un desorden y una ansiedad que muestran grietas internas imposibles de ocultar bajo un exceso de anuncios; una estrategia que ya se muestra sin la bencina suficiente como para sobrellevar un camino que se avizora largo y accidentado.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.