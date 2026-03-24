SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Kast–Quiroz: una emergencia real y fuera de guion

    Cristóbal OsorioPor 
    Cristóbal Osorio
    Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un gobierno solo demuestra su temple de ‘emergencia’ cuando se enfrenta a una crisis real y fuera de cualquier previsión. José Antonio Kast atraviesa hoy ese bautismo de fuego, con los precios internacionales del crudo disparados por la escalada bélica en Irán.

    Frente al alza, el ministro Jorge Quiroz tuvo dos opciones; aplicar los mecanismos de morigeración del precio del Mepco, a cuenta del incremento del gasto fiscal y la deuda pública, o sincerar la nueva situación económica y transferir los costos a los transportistas, a las cadenas de suministro y los automovilistas. Cualquier decisión tendría impacto profundo, y su explicación, potencial para un ‘sincericidio’ político.

    Quiroz optó por lo segundo, en concordancia con la estrategia de copamiento de la agenda, que indica que es mejor adoptar las medidas difíciles ahora, apostando a la buena fe que produce un gobierno recientemente electo, y a la capacidad de endosar los pasivos de las decisiones a los gobernantes salientes. De este modo, la administración Kast puede aducir que ha debido cuidar el endeudamiento, dada la fragilidad de las cuentas fiscales heredadas, en un alza a causa de una guerra ante la que no hay pito que tocar.

    Así están creados el drama y la trama, pero ¿es un buen libreto para Kast?

    No, pues la estrategia de copamiento y de invocar una emergencia era útil mientras las cosas pudieran estar medianamente bajo control. Una guerra a casi 15.000 kilómetros, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, con un potencial de escalamiento nuclear, no lo desea ningún gobierno. Tanto es así que, aún cuidando las arcas fiscales, la dupla Quiroz-Kast deberá enfrentar una presión inflacionaria que obligará a mantener las tasas de interés altas y la inversión contenida. Dicho de otro modo, la crisis real pulveriza la puesta en escena en campaña de la emergencia, pues frente a un shock externo de esta magnitud, el guion de Kast no garantiza un final feliz.

    Algo que, además, le da un excesivo protagonismo a su ministro de Hacienda, lo que puede devenir en un Síndrome Domingo Cavallo, mediante el cual Carlos Menem se vio preso de las decisiones de su colaborador; un fanático del neoliberalismo, con poca cintura pragmática. Tal vez este síndrome explique la ausencia en la crisis de la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien se pudo quedar bajo la mesa, o bien -como buena veterana de cien batallas- optar por un repliegue estratégico.

    Además, este escenario complica las teatralidades de las otras emergencias.

    En cuanto a la emergencia por seguridad, la agenda no ha sido copada por nuevas medidas técnicas, incrementos en las dotaciones policiales o nueva infraestructura legal, ni menos aún por grandes golpes al crimen organizado. En cambio, lo que hay es -al parecer- una ministra Trinidad Steinert cobrando cuentas personales a una alta funcionaria policial, mientras mira impávida como disminuye el presupuesto del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. A eso se suma la fractura interna por los indultos. La disputa entre el ministro de Agricultura –ex titular de Justicia de Michelle Bachelet– y el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre la autonomía del Poder Judicial, desenfoca el debate y deja en evidencia la fragilidad de la Secom, la que se ve desbordada por la faltas de disciplina básica.

    Respecto de la migración, lo que hay en escena es la imagen de una zanja en construcción que no convence a nadie, comunidades migrantes en estado de alerta, y no mucho más.

    En suma, una gestión desdibujada, bajo un clima de emergencia real, donde impera un desorden y una ansiedad que muestran grietas internas imposibles de ocultar bajo un exceso de anuncios; una estrategia que ya se muestra sin la bencina suficiente como para sobrellevar un camino que se avizora largo y accidentado.

    Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.

    Más sobre:QuirozBencinasMepcoCombustibles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Lo más leído

    1.
    Abrir o cerrar escuelas; esa es la cuestión

    Abrir o cerrar escuelas; esa es la cuestión

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles
    Chile

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles
    Negocios

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U
    El Deportivo

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

    La exigencia que Daniel González le plantea a la UC pensando en la Copa Libertadores

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades
    Cultura y entretención

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Inti-Illimani histórico cierra la puerta a una reconciliación con la otra facción: “Nunca hemos sido una telenovela”

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump
    Mundo

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo