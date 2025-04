Kilú: Promesa cumplida

Resulta prácticamente imposible recordar los nombres de todos los restaurantes que han funcionado en el número 28 de la calle José Manuel Infante desde los años 90 hasta ahora. Es que, de verdad, no han sido pocos. Lo que sí tengo claro es que en los altos de este edificio -diseñado por el arquitecto Luciano Kulczevsky- estuvo también durante los 90 el taller que compartía el ilustrador Félix Vega con su padre, el pintor y dibujante Óscar Vega, uno de los creadores del famoso Mampato.

Pero más allá de todos estos recuerdos santiaguinos noventeros, lo que ahora me convoca es que en este mismo lugar abrió sus puertas en algún momento del año pasado el restaurante Kilú, que se denomina como una “Casa de Carnes” y que presenta una oferta, obviamente centrada en las carnes a la parrilla, bien particular. Me explico. En su carta se ofrecen tres cortes de carne: Costeleta de Lomo Vetado, Costeleta de Lomo Liso y Entrecot; los que pesan alrededor de un kilo y tiene un precio único de $42.900, lo que incluye además una porción pequeña de papas fritas y otra de ensalada verde.

Según nos indicaron en el restaurante, con un corte perfectamente pueden comer dos personas, así que nos decidimos por la Costeleta de Lomo Vetado más dos copas de Tabalí Pedregoso Cabernet Sauvingon ($4.900 cada una). Además, al momento de pedir la carne se nos preguntó por el punto de cocción, a lo que indicamos “medio”.

Junto a las copas de vino llegó un trozo de médula y tostadas para hacer mas grata la espera y -sobre todo- abrirnos más el apetito. Luego llegaron los acompañamientos que, aunque pequeños, no estaban nada de mal. Hasta que llegó la costeleta bien grande e imponente. Además, al cortarla se podía apreciar que venía en el punto de cocción solicitado. ¿Y qué tal? La verdad es que la carne no sólo venía en su punto si no que estaba jugosa, blanda y por sobre todo bien sabrosa. De hecho, salvo apenas un toque de sal que se le hizo en la mesa no se necesitaba nada más. ¿Alcanzaba para dos personas? La verdad es que sí. No es que quedamos tirados después de la comida, pero salimos bastante bien.

En resumen, la propuesta simple y detallada de un gran trozo de carne y sus acompañamientos se cumple bastante bien aquí. A eso hay que sumar una atención esmerada y un ambiente acogedor y relajado. Dan ganas de volver por otros cortes e incluso sus postres. Pero hasta el momento, van muy bien.

CONSUMO TOTAL: $52.700

DIRECCIÓN: José Manuel Infante 28, teléfono 999169146, Providencia.

HORARIO: Lunes a jueves 19 a 0 hrs. Viernes y sábado 19 a 01 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico