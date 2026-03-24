SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La apuesta de Constant

    Joaquín TrujilloPor 
    Joaquín Trujillo
    La apuesta de Constant (Xinhua/Chen Junqing) Chen Junqing

    Después de que en 1815 Napoleón Bonaparte fuera definitivamente derrotado y confinado a otra isla de la que no pudo regresar, y los monarcas europeos se organizaran en sus grandes congresos itinerantes a fin de evitar nuevas revoluciones y liderazgos como el de ese corso anticristo, a pesar de todos los cambios suscitados sobre la faz de la Tierra, entre ellos, la caída del Imperio Español en América, cundió la tesis de que la “libertad” —sí, ese grito de lucha, había sido la mayor responsable de tantos trastornos-. Eran los tiempos de la Restauración, época de trepadores enmascarados que un escritor conservador como Honoré de Balzac denunció en toda su hipocresía, con libros contables a la vista, sin por eso promover ninguna nueva revuelta.

    En ese invierno polar de la libertad, un exludópata, el inspirado filósofo y novelista de ocasión que fue Benjamin Constant, ofreció un discurso memorable, uno que dejó a sus oyentes boquiabiertos. Corría el año 1819 y los reaccionarios presionaban al rey Luis XVIII para que retrotrajera el mundo al antiguo idilio roto por la Revolución Francesa.

    En este célebre discurso que todavía se estudia en miles de universidades (mmmm… supongo), Constant hizo una de esas distinciones que aclaran la turbiedad del acontecer. Dijo que habían existido dos tipos de libertad: una de los antiguos y otra de los modernos. La primera era la de las sociedades pequeñas que conseguían sus recursos mediante la guerra. La segunda, la de las sociedades grandes que hacían lo propio mediante el comercio. Una era grupal, colectiva, heroica. La otra, individual, contractual, hasta íntima.

    El problema de la Revolución es que era completamente anticuada en su concepto de libertad. Asumía que la soberanía debía ejercerse a través de una totalidad que, en los tiempos modernos, era ya imposible de reunir. Muchos confundían al pueblo —o sea, el universo de los representados— con las multitudes, y acaso los grupúsculos, que se hacían llamar así o que, por falsa inspiración, reclamaban su representación súbita.

    Y la apuesta de Constant era que la libertad moderna, esa imposible de capturar, se haría cada vez más preponderante, se volvería incontrarrestable. En la medida que el comercio se expandiera, las guerras tenderían a disminuir. Se ha dicho que la apuesta de Constant no resultó. La ruleta de la historia siguió girando y los conflictos bélicos nunca se han extinguido. Sin embargo, el punto no era ese. Constant no se jugó por un acontecimiento escatológico. Dijo, en cambio, que la libertad de los modernos era preferible y que, reforzada, emergería entre las ruinas que dejan las guerras. La libertad moderna era para él una flexible acróbata que salta de allá para acá, y que tenía la capacidad de aterrizar, lograr esa confianza del intercambio y continuar volando. No tenía que ser forzosamente esa anciana desconfiada y materialista que el ingenioso Bertolt Brecht imaginó en el margen de los campos de batalla de la Guerra de los Treinta Años con su carromato a proveer despojos, como si fuera su verdadera fisonomía.

    Por Joaquín Trujillo, investigador CEP

    Más sobre:Benjamin ConstantlibertadRevolución

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Deseábamos una decisión de Estado”: grupo de 11 excancilleres y exsubsecretarios firma carta en apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    Congreso aprueba primera prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur bajo el gobierno de Kast

    Enap descarta falta de stock de combustibles: “No existen problemas de abastecimiento”

    Irán denuncia un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr

    Caso Sierra Bella: inmobiliaria pide al TC levantar suspensión de demanda civil por millonaria deuda de la Municipalidad de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Kast–Quiroz: una emergencia real y fuera de guion

    Kast–Quiroz: una emergencia real y fuera de guion

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    “Deseábamos una decisión de Estado”: grupo de 11 excancilleres y exsubsecretarios firma carta en apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    “Deseábamos una decisión de Estado”: grupo de 11 excancilleres y exsubsecretarios firma carta en apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

    Congreso aprueba primera prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur bajo el gobierno de Kast

    Caso Sierra Bella: inmobiliaria pide al TC levantar suspensión de demanda civil por millonaria deuda de la Municipalidad de Santiago

    Enap descarta falta de stock de combustibles: “No existen problemas de abastecimiento”
    Negocios

    Enap descarta falta de stock de combustibles: “No existen problemas de abastecimiento”

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    Fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri deja la presidencia del banco y asume Rodrigo Vergara

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    La era de Fernando Gago en la U comienza con una amarga derrota ante Unión La Calera en el Nacional
    El Deportivo

    La era de Fernando Gago en la U comienza con una amarga derrota ante Unión La Calera en el Nacional

    Entre lágrimas y pifias: Juan Martín Lucero fue sustituido a los ocho minutos en la U

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista
    Cultura y entretención

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La historia del cine chileno en la Berlinale: triunfos, glorias y mujeres fantásticas

    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    Irán denuncia un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones