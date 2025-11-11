OFERTA ELECCIONES $990
    Opinión

    La “autonomía estratégica” en la proyección internacional de Chile

    Teodoro RiberaPor 
    Teodoro Ribera
    La “autonomía estratégica” en la proyección internacional de Chile

    El entorno inmediato de Chile muestra contrastes y tensiones. Perú y Argentina buscan por una parte superar su inestabilidad política y económica, como también nutrirse de las inversiones chinas y el apoyo americano. Bolivia intenta redefinir su modelo productivo y fortalecer sus instituciones bajo el lema de “capitalismo para todos”. Frente a ello, Chile debe decidir si potencia su capacidad empresarial y actualiza su ponderación geopolítica y económica, robusteciendo el control y uso de sus espacios marítimos, su condición minera y su estabilidad institucional u opta por gestionar sin grandes sobresaltos el futuro.

    La autonomía estratégica —basada en nuestras capacidades territoriales y humanas— debe ser un nuevo principio ordenador. No se trata sólo de tener presencia en el mundo, sino de proyectarla desde una agenda propia, pragmática y desideologizada, que ponga el desarrollo nacional al centro. La política exterior del siglo XXI debe anticipar tendencias, promover innovación científica, abrir oportunidades energéticas y tecnológicas, y consolidar a Chile como un puente entre América del Sur, la cuenca del Pacífico, incluida India.

    Reordenar las prioridades implica mirar y cuantificar el territorio como la formación de su población como un activo: habitado, productivo y con identidad. Integrar el norte minero y energético con los corredores logísticos desde Bolivia y el noroeste argentino y más allá con el Chaco paraguayo; conectar el sur austral con la proyección antártica; fortalecer la presencia en zonas extremas, y articular políticas que fomenten repoblación, conectividad y cohesión social. El territorio no debe ser visto como frontera, sino como plataforma de cooperación, seguridad y desarrollo, y nuestra capacidad formativa de las elites iberoamericanas como un poder blando de la máxima trascendencia.

    Chile es una nación oceánica y antártica. Su mar patrimonial, casi cinco veces su territorio continental, es fuente de soberanía, energía y alimentos para un mundo que envejece. El control efectivo de los espacios marítimos, la protección de los recursos pesqueros y la consolidación de una política antártica moderna son tareas inaplazables.

    Sin embargo, ninguna proyección exterior será sostenible si el país continúa despoblando sus fronteras, debilitando su cohesión interna o cuestionando su modelo de desarrollo cada cuatro años. Una política exterior moderna requiere de una política de desarrollo territorial que promueva infraestructura crítica, inversión y oportunidades en los márgenes del Estado. Soberanía y desarrollo son conceptos inseparables.

    Recuperar dirección y propósito de nuestra política exterior exige una diplomacia que combine realismo con ambición, coherencia con visión. Una política exterior que defienda la soberanía, promueva el desarrollo y coloque al territorio en el centro de su acción.

    Por Teodoro Ribera, rector Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores

    Más sobre:autonomía estratégicaChilepolítica exterior

