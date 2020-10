La clave para volver es hacerlo protegidos

Nuestras ciudades y nuestras vidas comienzan a retomar su ritmo, aunque sin perder de vista que estamos conviviendo con el coronavirus y, por lo tanto, no podemos descuidar las medidas preventivas que nos han llevado a lograr recuperar algo de normalidad.

Después de la experiencia de más de ocho meses podemos asegurar que Vivir y Trabajar con el Coronavirus sí es posible, en la medida que gestionemos el virus como un riesgo importante de nuestra vida cotidiana. Lo anterior, nos exige sostener las medidas sanitarias que hemos utilizado en este tiempo como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. En este sentido, si somos responsables, podremos retomar parte de nuestras vidas, a la espera de la tan ansiada vacuna.

Hoy, casi todas las empresas que han vuelto a abrir sus puertas lo han hecho con estrictos protocolos sanitarios, en muchas ocasiones implementando medidas por sobre las exigidas en el Plan Paso a Paso Laboral. A su vez, miles de trabajadores a lo largo del país han comenzado a retornar a sus trabajos presenciales asumiendo de forma responsable y activa su responsabilidad, cuidándose a si mismo y a las personas con quienes convive. Así, disminuye el temor y el miedo al contagio, porque hemos tomado conciencia que somos la primera línea de defensa frente al coronavirus, ya que el virus para vivir necesita pasar de una persona a otra, con las medidas implementadas impedimos la transmisión del mismo.

Al recorrer Santiago y las distintas ciudades del país, vemos el compromiso que han tenido las empresas en adoptar medidas eficientes para efectos de retomar la normalidad de sus funciones: controles de temperatura al ingreso, entrega de todo tipo de elementos de protección personal, protocolos propios y otros, y la verdad que en los mismos estudios que hemos realizado los trabajadores lo agradecen y lo valoran.

Ahora bien, que pasa cuando no estamos trabajando, en nuestro día a día, cuando vamos a visitar a la familia, nos juntamos con amigos, celebramos algo, salimos a hacer deporte, vamos a comprar, usamos el transporte público u otro, parece que no tenemos el mismo rigor y cuidado que en nuestros lugares de trabajo, no implementamos medidas ni cercanas a lo que hacemos en nuestros lugares de trabajo o bien que le exigimos a nuestros empleadores. Pues bien, eso a fin de cuenta atenta contra nosotros mismos, los que queremos y también nuestros lugares de trabajo. El covid19 es un enemigo invisible que esta presente en cada espacio de nuestro día a día, no sólo es un riesgo laboral, nuestra invitación como Mutual de Seguridad es tomar conciencia de esto, que la tarea de cuidarnos del coronavirus es 24/7, por eso nuestra propuesta es vivir y trabajar con Covid.

Por lo mismo, y con la experiencia de las distintas organizaciones y trabajadores que han podido durante estos meses a vivir y trabajar con el Covid circulando es que podemos afirmar con seguridad que podemos volver, pero conscientes y protegidos.

-El autor es gerente general de Mutual de Seguridad