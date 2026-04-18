SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La hora de la verdad

    Gonzalo BlumelPor 
    Gonzalo Blumel
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Chile necesita un nuevo impulso”. Así parte la minuta del gobierno que detalla los contenidos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional. Dicho diagnóstico no puede ser más certero. Llevamos más de una década estancados, con una economía que no crece más allá del 2%. Nuestro mercado laboral, a su vez, padece de fatiga crónica, con un desempleo que no baja del 8%.

    Por lo mismo, es encomiable el empuje que se le ha puesto a esta reforma. El país no se cae a pedazos (como se repetía en campaña), pero tampoco está normalizado (como lo pretendía la anterior administración). Está chato, escéptico, desangelado, luego de años de disputas tan intensas como estériles.

    El ministro Quiroz tiene toda la razón cuando señala que sin crecimiento no hay pega. Y si no mejoran los sueldos, quien más pierde es la clase media. Porque a diferencia de los sectores más vulnerables, no cuenta con el apoyo de la red de protección social del Estado. Y tampoco tiene la vida resuelta como los sectores más pudientes. Depende, ante todo, de una economía pujante, que brinde oportunidades y permita progresar. Y ahí hace rato que estamos al debe.

    ¿Acaso tiene sentido que Chile tenga una tasa de impuesto corporativo de 27%, mayor que Irlanda (12,5%), Suecia (20%) o España (25%)? ¿Es razonable conformarse con una informalidad laboral del 26%, cuando en los países de la OCDE suele bordear el 10%? ¿Por qué nos cuesta tanto compatibilizar la inversión privada con la protección del medioambiente, a diferencia de Canadá, Australia o Nueva Zelandia?

    Por ello, no cabe sino celebrar una iniciativa que, junto con financiar la reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío, busca apuntalar el crecimiento y el empleo, reducir las trabas burocráticas y promover el desarrollo económico y social. Conceptos que en determinado momento estuvieron proscritos —basta recordar el ‘decrecimiento’ de la Convención Constitucional—, pero que fueron determinantes para hacer de Chile el país más próspero de la región y el de menor pobreza.

    Ahora bien, la experiencia de los últimos años, las idas y venidas del péndulo político, entregan lecciones que el gobierno no debiese desatender. La primera es no intentar aprobarla por apenas un puñado de votos. Los proyectos de inversión requieren certezas de largo plazo. Una reforma de este calado, que según la propia minuta gubernamental “busca construir el Chile de la próxima década”, necesita de un acuerdo amplio para perdurar. Una victoria marginal, por dos o tres descolgados, corre el riesgo de volverse pírrica apenas cambien las mayorías. Aquí los republicanos tendrán una prueba de fuego, considerando que su historial en este frente –el de la negociación y los acuerdos– no es muy prolífico (por no decir nulo).

    La segunda es avanzar con velocidad. El debate no puede extenderse demasiado. Dilatar la discusión al infinito, esperando que la contraparte se ablande, en un tema completamente árido para las personas, puede terminar siendo suicida. A medida que pase el tiempo, menor será el costo de demolición para la oposición y mayor será el riesgo de discolaje en el oficialismo. Además, no se le puede pedir comprensión o paciencia a la ciudadanía cuando lo que se prometió es hacerse cargo de la emergencia (la que por definición tiene sentido de urgencia).

    Por último, es fundamental la consistencia. No se puede promover el crecimiento si las cuentas fiscales no están bien cuadradas. Este punto es crucial y no puede evidenciar fisuras. Tampoco es buena idea estimular la inversión favoreciendo a sectores específicos. Una reforma pro mercado –ya lo sabía Adam Smith– no puede tener nombre ni apellido.

    Si se quiere mover la aguja del crecimiento, si se quiere rediseñar el horizonte de oportunidades de los chilenos, el gobierno tendrá que actuar rápido, sin claudicar en los principios, pero abriéndose a negociar. Llegó la hora de la verdad.

    Por Gonzalo Blumel, Horizontal.

    Más sobre:EconomíaCrecimientoProyectoKastQuirozOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Agustín Romero (P. Rep): “Si alguien del oficialismo no está de acuerdo con lo que presente el gobierno, que analice si quiere seguir acá”

    Paulina García Alguien Tiene que Saber

    El libro recomendado: una novela sobre la precariedad rural con los ojos de un perro de carreras

    Frankie Muniz y el regreso de Malcolm: “Me divertí mucho más de lo que jamás lo había hecho como actor”

    Las claves del renacer de U2 según su biógrafo: “Están mirando realmente hacia el futuro”

    Las gestiones de Presidencia para que Merino vuelva a La Moneda

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Agustín Romero (P. Rep): “Si alguien del oficialismo no está de acuerdo con lo que presente el gobierno, que analice si quiere seguir acá”
    Chile

    Agustín Romero (P. Rep): “Si alguien del oficialismo no está de acuerdo con lo que presente el gobierno, que analice si quiere seguir acá”

    Las gestiones de Presidencia para que Merino vuelva a La Moneda

    Escolares retrotech: la generación que vuelve al MP3 y a las cámaras digitales en la era sin celulares

    Trabajadores formales en el segmento beneficiado por medida proempleo del gobierno suman 1,6 millones, tienen baja calificación y se concentran en mipymes
    Negocios

    Trabajadores formales en el segmento beneficiado por medida proempleo del gobierno suman 1,6 millones, tienen baja calificación y se concentran en mipymes

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”
    El Deportivo

    Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”

    IND se abre a una solución para frenar la salida del Club de Tenis del Estadio Nacional tras 86 años

    A días del emotivo reencuentro con Martín Vargas: fallece Miguel Canto, su histórico rival por el cetro mundial de boxeo

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Paulina García Alguien Tiene que Saber
    Cultura y entretención

    Paulina García Alguien Tiene que Saber

    El libro recomendado: una novela sobre la precariedad rural con los ojos de un perro de carreras

    Las claves del renacer de U2 según su biógrafo: “Están mirando realmente hacia el futuro”

    Orbán y el fin de una era en Hungría
    Mundo

    Orbán y el fin de una era en Hungría

    Alberto Vergara, analista peruano: “El antifujimorismo está muy debilitado, porque la presidencia de Castillo lo erosionó”

    Andrés Barba, escritor español: “El asalto al Capitolio es la fecha inaugural del gran barro de la neopolítica”

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico