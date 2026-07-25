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    La hotelería chilena ya tiene su vitrina... Y ahora sus premios

    Hace unos días, el hotel The Singular Patagonia, ubicado en Puerto Natales, fue elegido el Resort N°1 de Sudamérica en los Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, reconocimiento entregado por los lectores de la revista estadounidense especializada en viajes. No es una excepción. Y tampoco es suerte. Es, por el contrario, el resultado del notable desarrollo que durante las últimas tres décadas ha logrado la industria de los hoteles destino en Chile.

    Rodrigo GuendelmanPor 
    Rodrigo Guendelman
    Hotel Nothofagus, Reserva Biológica Huilo Huilo, Región de Los Ríos. ©Arthur Dressler

    Hace mucho tiempo, nuestro país tuvo un largo período en el cual destacaron proyectos hoteleros de calidad, siempre bajo el liderazgo de la Hotelera Nacional Sociedad Anónima (HONSA), empresa pública creada por la Corfo en 1944. Así nacieron grandes hoteles, como Portillo, el Gran Hotel Turismo Antofagasta, el Hotel Pucón o la Hostería de Chañaral. HONSA se transformó en una empresa hotelera mixta, del Estado con particulares, y llegó a tener 39 establecimientos con más de tres mil camas y 120 mil metros cuadrados construidos.

    Pero la historia de HONSA se acabó en 1980, y durante esa década y la siguiente, salvo excepciones, no se desarrollaron proyectos hoteleros en Chile que ayudaran a desarrollar el turismo local y, especialmente, el internacional.

    Hotel Antumalal, Pucón, Región de la Araucanía.

    “Era una época donde en Chile en vez de hoteles se construían moteles y donde la gente tenía que alojarse dispersa en un lugar. El concepto de hotel de Explora, que reunía a los visitantes y los hacía socializar, fue algo que vino a recuperar lo que había existido en Chile hasta los años 40: los hoteles de las termas y de montaña. El concepto de un hotel y no cabañas hizo así pleno sentido en lugares alejados e inhóspitos. En aquellos lugares no había tradición de exploración ni tampoco existía una cultura arquitectónica, lo que nos obligó a desarrollar arquitectura contemporánea bien adaptada a los paisajes y condiciones de cada lugar. De esta manera, creando también una identidad”, explica Pedro Ibáñez, el creador de Explora y una figura fundamental para entender el tipo de hotelería chilena que hoy gana premios en todo el mundo.

    Hoteles destino les llamamos. Son todos únicos, o al menos difíciles de comparar, ya sea por su ubicación, su arquitectura, su diseño, su servicio personalizado o su gastronomía, variables que se dan muchas veces juntas en los proyectos más destacados que se pueden encontrar en el sur, el centro y el norte de Chile. Tantos hoteles extraordinarios, con premios tan importantes como el que recibió The Singular hace unos días, y sin embargo, no suficientemente conocidos y valorados por el público local y, al mismo tiempo, sin la presencia de una plataforma capaz de reunirlos, presentarlos y celebrarlos con la seriedad que merecen.

    Hotel Awa, Puerto Varas, Región de Los Lagos.

    Esa brecha es la que vino a cerrar Chile Adicto Hoteles. Nacido en 2023 de la alianza entre el publicista Patricio Miñano, director de Closer Publishing, y quien escribe esta columna, fundador de Santiago Adicto y Chile Adicto, el proyecto arrancó como una guía impresa premium: un objeto de diseño en sí mismo, atemporal y de colección, que reunía a los mejores hoteles destino del país. La acogida de la industria fue tan alentadora, que la iniciativa creció hacia una plataforma 360: un sitio web bilingüe de alto estándar, un programa de radio en Duna (“Todo sobre mi viaje”), dos cuentas de Instagram con más de 330.000 seguidores y, hoy, una red de 75 hoteles socios que representan la élite de la hotelería chilena de norte a sur.

    Hotel Casa Molle, Elqui, Región de Coquimbo.

    El criterio de selección no es arbitrario. Para integrar Chile Adicto Hoteles, un hotel debe destacar en arquitectura, interiorismo, integración con el paisaje, gastronomía, nivel de servicio y capacidad de ofrecer experiencias únicas en el territorio. Es una curaduría editorial rigurosa, no un directorio. Como explica Patricio Miñano, “nos dimos cuenta de que tanta virtud, tanto aprecio de los viajeros que nos visitan, tanto aplauso de los medios globales debía ser tomado en cuenta y valorado con seriedad. Por eso decidimos reunirlos a todos en un solo lugar, donde ya se están potenciando mutuamente y donde el turista, internacional o nacional, tiene un acceso fácil y rápido a la diversa y completa gama de exponentes que se pueden encontrar en Chile”.

    Hotel Las Majadas de Pirque, Región Metropolitana. Alicia Martinez

    Ahora el proyecto da un paso más. Con el patrocinio de Travel Security, Chile Adicto Hoteles lanza los Premios Chile Adicto Hoteles 2026, los primeros Readers’ Choice de la hotelería chilena. Un reconocimiento que no proviene de un jurado cerrado ni de una comisión de expertos, sino directamente del público: lectores, viajeros y amantes del turismo que eligen, en votación abierta, sus hoteles favoritos entre los 75 nominados de la plataforma, en nueve categorías que recorren la geografía completa del país. La ambición es clara, potente y explícita: convertirse en el reconocimiento más influyente de la industria hotelera chilena.

    No es una pretensión menor, pero tampoco es casual. Una plataforma que ha tardado años en construir credibilidad editorial, una red de socios que representa lo mejor del sector y una audiencia de cientos de miles de seguidores activos son los cimientos sobre los que se levanta este nuevo capítulo. Las votaciones están abiertas en www.chileadictohoteles.cl. Y tu voto no sólo permitirá premiar a esos hoteles que siempre has aplaudido, sino que, además, te dará la posibilidad de ganar una estadía de tres noches para cuatro personas en unos de estos 75 espacios.

    Hotel Portillo, Región de Valparaíso. Tamara Susa

    Estamos contentos. Luego de tantos reconocimientos internacionales, celebrarlos públicamente y en nuestro propio país era algo que les debíamos a estos extraordinarios emprendimientos turísticos, grandes impulsores de nuestra marca país. No hay duda. Chile tiene muchos destinos naturales extraordinarios. Tiene también una hotelería que hace tiempo dejó de ser un servicio para convertirse en una experiencia en sí misma. Lo que faltaba era un megáfono a la altura. Ese megáfono ya existe.

    Hotel Tawa, Puelo, Región de los Lagos.

    Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.

    Más sobre:HotelesLT SábadoTurismoChileAlojamientoViajesDestinosRodrigo Guendelman

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