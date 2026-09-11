SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La ilusión de la cobertura sanitaria

    Por 
    Diego García-Huidobro
     
    Trinidad Rodríguez
    Científicos desarrollan un examen de sangre que promete detectar múltiples tipos de cáncer y dónde se originaron. Foto: referencial.

    Hoy, la salud chilena enfrenta una paradoja incómoda: de cada 100 personas que se realizan un Examen de Medicina Preventiva del Adulto, 85 no completan el proceso. Eso fue lo que mostró el seguimiento de una cohorte de 36.000 pacientes atendidos durante 2024. El examen puede haber levantado una alerta, pero nunca llegan a saber si esa sospecha se confirma o se descarta, no existe una vía clínica de seguimiento. Para el sistema, sin embargo, la meta ya está cumplida con la primera consulta. Es una ilusión de cobertura: podemos exhibir buenas cifras midiendo cuántos entran al sistema, mientras miles de personas quedan con una posible condición de salud detectada, pero sin diagnóstico.

    Ese hallazgo puntual sobre adultos es, en realidad, la punta de un problema que documentamos con mayor detalle en el estudio “Análisis y propuesta de mejora en acciones preventivas para la atención primaria de Chile” del Centro de Políticas Públicas UC, esta vez mirando la cascada de tamizajes en niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores. La conclusión es la misma que llevamos meses repitiendo: Chile no tiene un problema de pesquisa, tiene un problema de continuidad. Detectamos con eficacia; acompañamos con torpeza. Las consecuencias para el sistema de salud y para el bienestar de las personas son importantes: invertimos en detectar, pero no logramos disminuir la carga de enfermedad de la población.

    Las causas que identificamos en terreno, a través de grupos focales con profesionales y tomadores de decisión del Ministerio de Salud, apuntan a que los registros clínicos no conversan entre sí; las metas sanitarias premian haber tomado el examen, no lo que ocurre después; y persiste, todavía, una cultura clínica que privilegia curar por sobre prevenir.

    Lo relevante es que este problema tiene solución, y la evidencia nacional e internacional lo respalda. En nuestra revisión bibliográfica encontramos que un programa de navegación de pacientes elevó el seguimiento diagnóstico tras una mamografía anormal de 67% a 97% en mujeres coreano-americanas. Esto lo confirmamos en un estudio piloto en Chile, en el que técnicos paramédicos permitieron triplicar los exámenes preventivos con un seguimiento completo. El patrón se repite en distintos países y distintas enfermedades: cuando alguien acompaña activamente al paciente después del tamizaje —con recordatorios, navegación o educación personalizada—, la brecha se cierra.

    De todas las estrategias revisadas, identificamos cinco medidas concretas factibles de implementar en la atención primaria chilena: desarrollar vías clínicas estructuradas con plazos y responsables definidos para cada condición, unificar los tamizajes dispersos en un programa nacional único, rediseñar los sistemas de registro para medir resultados en salud y no solo actividades realizadas, institucionalizar la educación a pacientes sobre las secuencias de tamizaje y el acompañamiento tras un resultado positivo, y modernizar los formularios clínicos locales —con servicios personalizados para poblaciones con barreras de acceso— para que los equipos de salud dejen de duplicar información que ya tienen.

    Ninguna de estas propuestas exige una reforma estructural del sistema ni una inyección masiva de recursos. Apuntan, sobre todo, a medir lo que realmente importa. Mientras el indicador siga siendo “cuántas personas se hicieron el examen” y no “cuántas recibieron una respuesta clínica”, seguiremos financiando pesquisas que no llegan a ninguna parte. Y cada caso que se pierde en esa cascada es, en los hechos, un problema de salud que avanzó sin que nadie lo estuviera mirando.

    Por Diego García Huidobro y Trinidad Rodríguez, Escuela de Medicina UC

    Más sobre:Medicina preventivaExámenesDiagnósticoPolítica pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre BRICS tensionada por guerras y divisiones internas

    Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Lo más leído

    1.
    Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil

    Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil

    2.
    La meta del 6,5%

    La meta del 6,5%

    3.
    Cuidado con acusar de iliberalismo

    Cuidado con acusar de iliberalismo

    4.
    La victoria de AfD en Alemania

    La victoria de AfD en Alemania

    5.
    La ventaja de Chile frente al crimen organizado

    La ventaja de Chile frente al crimen organizado

    6.
    PISA 2025 y políticas educativas

    PISA 2025 y políticas educativas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    Así funciona la red de Metro este sábado 12 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 12 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    PDI desbarata banda que vendía drogas y tenía armas en Puente Alto: cuatro imputados quedan en prisión preventiva

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención
    Negocios

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La meta del 6,5%

    Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe
    El Deportivo

    Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    El retiro del fútbol se toma la cabeza de Gary Medel: el complejo futuro del Pitbull en la UC

    Seis kilos ganados, clases de inglés y un salto medido: la transformación de Darío Osorio para llegar a la Premier League

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre BRICS tensionada por guerras y divisiones internas
    Mundo

    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre BRICS tensionada por guerras y divisiones internas

    Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami

    Corea del Norte lanza múltiples misiles de corto alcance tras ejercicios militares de Seúl, EE.UU. y Japón

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio