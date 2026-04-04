La importancia de no darles la espalda a los ríos

El sábado pasado pasó algo que no deberíamos normalizar…, pero ojalá sí repetir. Doscientas sesenta y siete personas decidieron levantarse temprano un fin de semana para ir a limpiar el río Mapocho. No por obligación, no por trabajo, sino que por convicción. Y eso, en tiempos como los que vivimos, dice mucho.

Hace unos meses, el río Mapocho fue declarado humedal urbano, reconociendo su enorme valor ecológico, social e hidrológico. Pero más allá de los reconocimientos, la pregunta es otra: ¿Quiénes se hacen cargo de cuidarlo?

Lo que vimos en la 18ª jornada del Desafío Ríos Limpios entrega una posible respuesta: ciudadanía activa, colaboración público-privada real y personas que entienden que el cambio no es discurso, es acción.

En Austerra Society llevamos más de 10 años trabajando para regenerar la relación del ser humano y la naturaleza de manera multidimensional junto con nuestro medio de comunicación digital y el diseño de eventos y campañas en terreno. En 2024 empezamos con el Desafío Ríos Limpios y durante estos años hemos logrado más de 37 toneladas de residuos retirados, cuatro regiones impactadas, 3,2 toneladas recicladas con gestores de residuos y 1.365 voluntarios movilizados.

Pero lo más importante no está en los números, sino que en el cambio de mentalidad. En cómo se empieza a instalar una cultura donde los ríos no son basurales, sino ecosistemas vivos que merecen respeto y protección. La basura terrestre no salta directamente al mar, los ríos son su principal transporte. Chile es un país de ríos, y con este tipo de acciones nos anticipamos a que toda esa basura llegue al mar y empezamos a generar guardianes que protegen sus cuencas.

Creo que aquí hay algo potente pasando. Una señal de que sí es posible construir una relación distinta con nuestro entorno.

El desafío ahora es escalarlo: que más personas, organizaciones y ciudades se sumen. Porque si algo quedó claro ese sábado, es que cuando las personas se organizan el impacto es real. Y urgente.

Por Luka Marinović, director ejecutivo de Austerra.